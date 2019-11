Diretta Pescara – Cremonese: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 1° dicembre alle 21 si gioca Pescara – Cremonese, gara valida per la 14° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PERUGIA – Allo Stadio Curi domenica 1° dicembre si gioca Perugia – Pescara, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Pordenone e in classifica sono ottavi con 19 punti. Una lunghezza in più per i biancazzurri, reduci dal pareggio casalingo contro la Cremonese.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili su circuiti listicket e punti vendita abilitati, con possibilità di acquisto anche on-line attraverso la pagina ufficiale Pescara Calcio o presso il the official store Pescara Calcio di via Carducci 69. Apertura del botteghino dello stadio Adriatico (lato nord) previsto per il giorno gara.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.it, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Perugia con Vicario tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Gyomber e Falasco e da Rosi e Di Chiara ai lati. A centrocampo Buonaiuto, Carraro, Dragomir. Sulla trequarti Falzerano, di supporto alla coppia d’attacco composta da Iemmello e Melchiorri. Probabile modulo speculare per il Pescara con Kastrati tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Bettella e Scognamiglio e da Ciofani e Masciangelo ai lati. A centrocampo Memushaj, Kastanos e Busellato. Sulla trequarti Machin di supporto alla coppia d’attacco formata da Galano e Borrelli.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara, Buonaiuto, Carraro, Dragomir, Falzerano, Iemmello, Melchiorri. Allenatore: Oddo.

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Kastanos, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. Allenatore: Zauri.