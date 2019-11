Serie B, biglietti Perugia – Pescara: prezzi e informazioni

Domenica 1 dicembre alle 21 tornano i biancazzurri affrontano in trasferta gli umbri nella gara galida per la 14° giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020. Info su come arrivare allo stadio

PESCARA – Reduce dal pareggio casalingo con la Cremonese il Pescara si appresta ad affrontare nel prossimo turno di campionato il Perugia, squadra che in classifica insegue a una lunghezza. Si gioca allo Stadio “Renato Curi” domenica 1° dicembre alle ore 21. Andiamo a vedere di seguito i prezzi per i biglietti riservati alla tifoseria biancazzurra, alcune informazioni e dei consigli per come arrivare allo stadio in auto, pullman o treno.

Campagna abbonamenti 2019 – 2020

Settore Settore Ospiti (Curva Sud) Costo del biglietto euro 14,00 prezzo unico intero

Incedibilità del titolo di accesso

Non saranno venduti i titoli di accesso il giorno della gara

No Vendita online

I tagliandi per i residenti nella provincia di Pescara saranno in vendita in tutte le ricevitorie Listicket per il solo settore ospiti, senza tessera fidelizzata, a partire dalle ore 10.00 di Martedì 26 Novembre 2019, fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.

La Questura di Perugia invita i sostenitori della Delfino Pescara che per raggiungere lo Stadio R. Curi dovranno utilizzare l’uscita Perugia – Madonna Alta del Raccordo autostradale Perugia – Bettolle e parcheggiare i propri mezzi nell’area parcheggio P5, adiacente al settore Curva Sud Ospiti, dove saranno vigilati da personale delle FF.PP.

Come arrivare allo Stadio “Renato” Curi di Perugia in auto, pullman o treno:

Provenendo da nord (Milano – Firenze)

la miglior uscita per Perugia sulla autostrada A1 per raggiungere il capoluogo di regione è quella di Valdichiana, dalla quale la superstrada Strada Statale 75bis entra in Umbria dal Lago Trasimeno e procede fino a Perugia. Provenendo da sud (Roma), la miglior uscita per Perugia sulla autostrada A1 per raggiungere Perugia è quella di Orte, che è connessa a Perugia tramite la Strada Statale 204 (direzione Terni) prima, e la E45 (or Strata Statale 3bis), da Terni a Perugia.

Provenendo da est (Costa Adriatica)

il miglior modo per raggiungere il capoluogo della Regione Umbria è quello di lasciare l’autostrada all’uscita per Cesena, quindi, tramite la superstrada E45 raggiungere prima Città di Castello, poi Perugia. La SS75bis circonda come un anello aperto e presenta 5 uscite per la città, che, in direzione Nord-Sud, sono: Perugia Ferro di Cavallo (destinata alla tifoseria ospite), Perugia Madonna Alta (migliore uscita per raggiungere lo Stadio), Perugia San Faustino, Perugia Prepo e Perugia Piscille

Arrivare allo Stadio in treno:

Provenendo da nord, sulla linea Firenze-Roma, scendere alla stazione di Terontola, situata sulla linea secondaria Lago Trasimeno, Perugia, Assisi, Spello e Foligno. Di conseguenza provenendo da Firenze prendere uno dei treni che quotidianamente collegano la città toscana a Terontola/Cortona (circa 1 ora e mezza di percorrenza) quindi alla stazione di Terontola prendere uno dei treni che la collegano a Perugia (35-50 minuti di percorrenza).

Provenendo da Sud sulla linea principale Roma-Ancona scendere a Foligno situato sulla linea secondaria Spello, Assisi, Perugia e Lago Trasimeno. Di conseguenza provenendo da Roma prendere uno dei treni giornalieri che collegano la capitale ad Ancona e scendere a Foligno (circa 2 ore di percorrenza). Da Foligno prendere uno dei treni locali che la collegano a Perugia (30-35 minuti di percorrenza). Da qualunque parte si provenga l’arrivo avverrà alla Stazione Ferroviaria di Fontivegge (la stazione principale della città) situata in Piazza Vittorio Veneto.

Foto della curva nord di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio