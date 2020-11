Il Pescara affida la guida tecnica della Prima squadra a Breda

La società ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina della prima squdra del tecnico, dopo aver sollevato dall’incarico Massimo Oddo

PESCARA – Roberto Breda é il nuovo allenatore del Pescara. La sconfitta di ieri contro il Pordenone é, infatti, costata cara a Massimo Oddo, che la società del Delfino ha deciso di sollevare dall’incarico.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile trasferta contro l’Ascoli. – si legge nella nota ufficiale che ha comunicato l’arrivo di Breda sulla panchina biancazzurra– Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro”.

Le esperienze da allenatore di Breda

Cinquantun anni, ex calciatore, da allenatore Roberto Breda esordisce nella Primavera della Reggina dalla stagione 2007-2008 fino a febbraio 2010, quando poi è stato promosso allenatore della prima squadra, dopo l’esonero di Ivo Iaconi. Dopo aver concluso la prima stagione da allenatore con la salvezza all’ultima giornata, il 17 luglio 2010 firma il contratto con la Salernitana diventandone allenatore per la stagione di Lega Pro Prima Divisione 2010-2011 e conquista un posto ai playoff. Con il fallimento dei granata, si ritrova svincolato e torna a Reggio Calabria per allenare la Reggina, con la quale chiude il campionato al 10º posto nonostante un breve esonero. Il 14 luglio 2012 è chiamato alla guida del L.R. Vicenza ma viene esonerato il 27 gennaio 2013 con la squadra terz’ultima in classifica.

Il 12 settembre 2013 assume la guida del Latina, neopromosso in Serie B, concludendo il campionato al terzo posto qualificandosi ai play-off, poi persi in finale con il Cesena. Il 27 settembre 2015 diventa il nuovo allenatore della Ternana portando la squadra al 12º posto finale in B. Il 10 giugno 2016 viene nominato nuovo tecnico dell’Entella, militante in Serie B ma viene esonerato il 30 aprile 2017, dopo il 39º turno, al culmine di un periodo negativo per la squadra ligure. Il 26 ottobre 2017 viene ingaggiato dal Perugia al posto dell’esonerato Federico Giunti; tuttavia il 12 maggio 2018 dopo un calo di rendimento, nonostante avesse ottenuto 36 punti in 20 partite nel girone di ritorno viene sollevato dall’incarico.

Il 7 novembre 2018 viene ingaggiato dal Livorno, ultimo in B, riuscendolo a salvare ad evitare i play-out per un solo punto. Il 9 dicembre viene esonerato con la squadra ultima in campionato, con 11 punti guadagnati in 15 partite. Il 3 febbraio 2020 viene richiamato sulla panchina labronica al posto dell’esonerato Tramezzani. L’8 marzo 2020, dopo la sconfitta esterna nel derby contro il Pisa, viene nuovamente esonerato.

Foto tratta dal sito ufficiale della Pescara Calcio