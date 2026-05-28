Marsilio: “Abruzzo Film Commission in forte crescita”

PESCARA – A margine di Cartoons on the Bay, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha tracciato un quadro chiaro: il territorio sta vivendo una fase di forte espansione nel settore audiovisivo, e la Film Commission è diventata uno dei motori principali di questo sviluppo.

«È un momento di grande fermento – ha spiegato –. L’Abruzzo sta attirando un’attenzione crescente da parte delle produzioni cinematografiche». Marsilio ha ricordato come in questi giorni siano in fase di conclusione le riprese di “Celestino V”, il film prodotto dalla Rai con la regia di Michele Placido, mentre Daniele Luchetti ha appena svolto casting a Tocco da Casauria per una nuova produzione.

Ma la novità più significativa riguarda l’interesse internazionale: «Produzioni hollywoodiane di grande rilievo hanno già effettuato sopralluoghi a Campo Imperatore e sul Gran Sasso per futuri colossal», ha annunciato il presidente, confermando la crescente attrattività del territorio per le grandi produzioni.

Marsilio ha poi ricordato l’importanza del bando regionale da 4 milioni di euro dedicato al sostegno delle produzioni cinematografiche, di cui è attesa a breve la graduatoria. «È uno strumento fondamentale per stimolare investimenti e nuove attività nel comparto audiovisivo», ha sottolineato.

Il presidente ha parlato di una vera e propria svolta: «Siamo passati da un anno zero, in cui l’Abruzzo era l’unica regione italiana priva di una Film Commission strutturata, a una realtà che oggi propone uno dei bandi più importanti e attrattivi d’Italia».

Un cambiamento che ha permesso al mondo del cinema di riscoprire un territorio ricco di scenari naturali, paesaggi unici e ambientazioni perfette per produzioni di ogni genere.

Marsilio ha infine evidenziato la necessità di far crescere le professionalità locali: «Attrarre produzioni è fondamentale, ma lo è altrettanto formare maestranze e talenti del territorio. È questa la missione principale della Film Commission».

In questo senso, anche la presenza della Rai con Cartoons on the Bay rappresenta un’opportunità per creare sinergie, percorsi formativi e nuove competenze, contribuendo alla costruzione di una vera industria cinematografica regionale. «I numeri e i risultati – ha concluso – dimostrano che siamo sulla strada giusta».