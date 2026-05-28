Maurizio Scelli nominato responsabile del coordinamento emergenziale

PESCARA – Il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, ha commentato con “profondo senso di responsabilità” la decisione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che con apposito decreto lo ha nominato responsabile del coordinamento delle attività emergenziali previste dall’OCDPC 1189/2026.

Scelli ha sottolineato come la fiducia espressa dal Presidente rappresenti un riconoscimento importante per l’intera struttura regionale di Protezione Civile, chiamata a gestire una fase complessa e strategica per il territorio. «Saremo impegnati – ha dichiarato – a garantire il pieno ed efficace svolgimento di tutte le attività connesse all’emergenza in corso».

Nel nuovo assetto operativo, l’Agenzia potrà contare sulla collaborazione di Sogesid Spa, società di ingegneria “in house” delle Amministrazioni centrali dello Stato. I tecnici Sogesid affiancheranno la Regione nei processi di risanamento ambientale e nella pianificazione degli interventi, offrendo anche un supporto amministrativo ai Comuni più colpiti dal maltempo, spesso caratterizzati da personale ridotto e maggiori difficoltà operative.

Scelli ha evidenziato la volontà di garantire una gestione equa e trasparente delle risorse: «Faremo in modo che tra i Comuni non si crei una competizione, ma una solidarietà concreta che permetta una ripartizione delle risorse basata sulle reali necessità, sia pubbliche che private».

L’obiettivo è assicurare un coordinamento efficace, un monitoraggio costante e un supporto tecnico‑amministrativo capace di accompagnare ogni fase degli interventi.

Un passaggio specifico è stato dedicato alla situazione di Silvi Paese, dove la frana e il sequestro dell’area richiedono un’azione sinergica con la Procura e gli organismi competenti. «Lavoreremo nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali – ha affermato – garantendo la massima collaborazione e un percorso rigoroso e trasparente».

Tra le priorità immediate, Scelli ha indicato la necessità di installare moduli abitativi di ultima generazione per accogliere gli studenti delle scuole di Silvi in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico.

«Metteremo in campo competenze, professionalità e senso delle istituzioni – ha concluso – per rispondere con tempestività ed efficienza a un compito che richiede serietà, responsabilità e collaborazione a tutti i livelli».