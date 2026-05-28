Abruzzo in Bolla 2026 porta in Italia gli spumanti della Georgia

L’AQUILA – Gli spumanti della Georgia arrivano per la prima volta in degustazione in Italia. È una delle novità più attese di Abruzzo in Bolla 2026, la manifestazione dedicata alla spumantizzazione che torna per la sua quarta edizione dal 20 al 22 giugno al Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

Tra talk, area food, show cooking, masterclass e banchi d’assaggio con decine di cantine provenienti da tutta Italia, l’edizione 2026 apre una finestra sul Paese che custodisce la più antica civiltà del vino al mondo.

In Georgia, infatti, sono stati rinvenuti semi di vite sativa di migliaia di anni fa e quevri, le celebri anfore d’argilla, contenenti tracce di vino risalenti a 8.000 anni fa: testimonianze che indicano come in quelle terre il vino non fosse solo conservato, ma già prodotto.

Ad Abruzzo in Bolla, le occasioni per scoprire i vini georgiani, e in particolare gli spumanti, saranno due:

-un banco d’assaggio con referenze di diverse aziende;

-una masterclass esclusiva condotta da Tamar Tchitchiboshvili, Georgian Wine Ambassador in Italy.

La masterclass, in programma lunedì 22 giugno alle ore 11, proporrà in degustazione:

Spumante Cantina Askaneli – Metodo Classico

Spumante Cantina Vakevisa – Metodo Martinotti

Rkatsiteli 2021 – Cantina Gvinia (ambrato)

Mtsvane 2024 – Cantina Marbano (ambrato)

Saperavi 2020 – Cantina Villa Mosavali

Blend di Rossi 2018 – Cantina Dekanozishvili

Abruzzo in Bolla è organizzato da Vq Comunicazione, società editrice di Virtù Quotidiane, con il patrocinio del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo e il sostegno del Gal Gran Sasso-Velino.

Numerosi gli sponsor privati: Magione Papale, Distretto19, Reale Mutua – Agenzia Villani, Totani Srl, Unirest, Gruppo Rainaldi, Panella Srl.

Partner dell’evento: Bormioli Luigi, Cna L’Aquila, Hotel Castello, Marcantonio Beverage, Aquilav, Dimora, 99 Caffè, 67Cento.

L’accesso alla manifestazione è libero, mentre per degustazioni e masterclass è possibile acquistare i biglietti su Ciaotickets.