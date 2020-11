Virtus Francavilla – Teramo 1-1: highligths della partita [VIDEO]

Dieci minuti iniziali opachi portano i biancorossi in svantaggio di un gol; a riequilibrare il risultato ci pensa Di Francesco al 37′

TERAMO – Finisce 1-1 allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana tra Virtus Francavilla – Teramo. Dopo solo 3 minuti di gioco arriva il vantaggio per la squadra di casa con Manuel Castorani, che all’8′ sfiora il raddoppio con Perez di testa, ma Lewandovki in presa plastica sventa il pericolo. Dopo tre calci d’angolo consecutivi, al 20′ Di Francesco prova la conclusione dal limite ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 24′,sotto una pioggia divenuta incessante, ci prova Costa Ferreira ma la palla termina di poco a lato; qualche minuto dopo la punizione di Bombagi sfiora l’incrocio dei pali. Al 37′ arriva il pari biancorosso: autore del gol é di Di Francesco, che con il mancino di prima intenzione, sfrutta un assist di Costa Ferreira. Si va negli spogliatoi sul risultato di parità. All’11 della ripresa conclusione di Vasquez ma Lewandovski para. Al 27′ tiro violento di Costa Ferreira, deviato in angolo; continua il pressing del Teramo che al 35′ sfiora il gol con Arrigoni, che col destro mette la palla di poco sopra la traversa, e conclude la gara senza riuscire a fare suo il risultato.

La squadra di Paci smuove comunque la sconfitta dopo la sconfitta di Terni e ora si trova in terza posizione, distanziata da due lunghezze dal Bari e da 9 punti dalla capolista Ternana. Domenica prossima al Bonolis arriva la Vibonese.



TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Caporale A., Franco D. (dal 29′ st Castorani M.), Crispino D. (P), Calcagno M. (dal 37′ st Delvino F.), Mastropietro F. (dal 42′ st Di Cosmo L.), Giannotti P., Pambianchi F., Perez L., Sparandeo L., Vazquez F., Zenuni F.. A disposizione: Buglia F., Calcagno M., Carella F., Celli A., Costa B. (P), Ekuban J., Franco D., Mastropietro F., Puntoriere F.

TERAMO: Arrigoni A., Gerbi E. (dal 40′ st Bombagi F.), Diakite S., Cappa R. (dal 26′ st Di Francesco D.), Ferreira P., Lewandowski M. (P), Lasik R. (dal 1′ st Piacentini M.), Bunino C. (dal 25′ st Pinzauti L.), Santoro S., Soprano M., Tentardini A.. A disposizione: Birligea D., Bunino C., Cappa R., Di Matteo L., Gerbi E., Iotti L., Lasik R., Mungo D., Trasciani D., Valentini M. (P), Viero F.

Reti: al 3′ pt Castorani M. (Virtus Francavilla) al 38′ pt Ferreira P. (Teramo).

Ammonizioni: al 39′ pt Castorani M. (Virtus Francavilla), al 5′ st Vazquez F. (Virtus Francavilla) al 4′ st Diakite S. (Teramo), al 37′ st Soprano M. (Teramo).