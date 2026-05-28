Inaugurata all’Aurum la 30ª edizione di Cartoons on the Bay

PESCARA – L’Aurum ha accolto questa mattina l’inaugurazione della 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione, della televisione e dei media crossmediali promosso da Rai e organizzato da Rai Com con il sostegno della Regione Abruzzo. Un traguardo importante, celebrato in una cornice che negli ultimi anni è diventata uno dei simboli del legame sempre più forte tra la manifestazione e il territorio.

A tagliare il nastro è stato il presidente della Regione, Marco Marsilio, affiancato dai vertici Rai e dagli organizzatori del festival. Presenti anche la presidente di Rai Com Claudia Mazzola, l’amministratore delegato Giuseppe Sergio Santo e l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, a testimonianza del ruolo strategico che l’Abruzzo sta assumendo nel panorama nazionale dell’audiovisivo.

Marsilio ha definito Cartoons on the Bay «uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e innovativi ospitati dalla nostra regione», sottolineando come la scelta di celebrare la 30ª edizione in Abruzzo rappresenti la conferma di un percorso di crescita che ha trasformato Pescara in un punto di riferimento internazionale per l’animazione, la creatività e le nuove tecnologie applicate all’audiovisivo.

Il presidente ha ribadito la volontà della Regione di lavorare affinché il festival rimanga stabilmente in Abruzzo, evidenziando come la sua presenza contribuisca a rafforzare l’identità culturale del territorio e a promuoverlo a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo scuole, giovani, professionisti e famiglie.

L’edizione 2026 celebra trent’anni di storia con un programma ricco di ospiti internazionali, incontri, proiezioni, mostre ed eventi diffusi nel cuore di Pescara. Tra i nomi più attesi figurano il regista Disney Kirk Wise, Cristina D’Avena, Carl Brave e numerosi protagonisti dell’animazione, del fumetto e dell’intrattenimento. Una line‑up che conferma il festival come uno dei principali appuntamenti europei dedicati ai linguaggi digitali e alle nuove forme di narrazione.