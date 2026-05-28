Coldiretti Abruzzo: “Orgoglio per la nomina di Marina Cvetic a Cavaliere del Lavoro”

REGIONE – Coldiretti Abruzzo esprime profondo orgoglio per la nomina di Marina Cvetic a Cavaliere del Lavoro, onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai protagonisti dell’imprenditoria italiana che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Un riconoscimento di altissimo valore che premia il percorso umano e professionale della guida di Masciarelli Tenute Agricole, figura simbolo della vitivinicoltura abruzzese nel mondo. Grazie alla sua visione, alla capacità di innovare nel solco della tradizione e all’impegno costante nella valorizzazione del territorio, Marina Cvetic ha contribuito in modo determinante alla crescita e alla reputazione internazionale del vino d’Abruzzo.

«Questa nomina rende onore non solo a una grande imprenditrice, ma a tutta l’agricoltura abruzzese» dichiarano Pilati e Martinelli. «Marina Cvetic è un esempio di competenza, determinazione e amore per il territorio. Il suo lavoro ha portato il vino d’Abruzzo e le eccellenze regionali ai più alti livelli internazionali, rafforzando identità, qualità e tradizione».

Coldiretti Abruzzo sottolinea come questo riconoscimento rappresenti anche un segnale importante per un’agricoltura moderna, sostenibile e innovativa, capace di crescere senza perdere il legame con le proprie radici. «Guardiamo con grande soddisfazione a questo traguardo – aggiungono – che testimonia il valore delle realtà d’eccellenza del territorio. Siamo pronti a rafforzare ulteriormente le collaborazioni per continuare a far crescere l’agricoltura abruzzese e creare nuove opportunità per tutto il comparto».

Coldiretti Abruzzo rivolge infine le proprie congratulazioni a Marina Cvetic e a Masciarelli Tenute Agricole, realtà che da anni rappresentano nel mondo la qualità e la forza dell’agroalimentare regionale.