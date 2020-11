Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 29 novembre 2020

Notizie del 29 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, dati: in attesa di aggiornamenti sono 680 i ricoverati, 77 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 29 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 28 novembre si registravano 532 nuovi positivi su 4410 tamponi analizzati. 11 decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 8415 (+310). I ricoverati in malattie infettive erano 680 (-9), in terapia intensiva 77 (+3). I positivi erano 17.762 (+201).

Dal 4 dicembre l’Abruzzo dovrebbe tornare in zona arancione: lo ha preannunciato oggi Marsilio. Ieri s è svolta la riunione tra amministratori regionali, sindaco Masci e commercianti su Abruzzo Zona Rossa: l’obiettivo congiunto dev’essere quello di arrivare rapidamente in Zona Gialla, per restituire fiato, ossigeno, speranza e fiducia alla nostra economia e al territorio

Prosegue lo screening di massa nell’aquilamo. Il Presidente Marsilio ha comunicato che ieri ad effettuarlo sono stati 23 Comuni, riportando i dati, dove con “T” si intende tamponi e co “P” positivi : Balsorano: Tamponi 379 Positivi 1; Barisciano T648 P8; Bisegna T101 P0; Capistrello T430 P0; Carapelle Calvisio T50 P0; Castel di Sangro T699 P2; Castelvecchio Calvisio T61 P0; Celano T570 P2; Cerchio T80 P3; Gioia De Marsi T138 P2; Luco dei Marsi T375 P1; Magliano dei Marsi T596 P3; Montereale T777 P1; Navelli T116 P2; Ortucchio T435 P3; Pescocostanzo T360 P3; Prezza T138 P2; Rocca Pia T102 P0; Roccaraso T183 P2; San Benedetto dei Marsi T618 P1; San Vincenzo Valle Roveto T155 P0; Scoppito T950 P0; Tione degli Abruzzi T116 P0; Trasacco T1318 P14. Totali tamponi fatti 9395, totali positivi 50. Domani lo screening interesserà i Comuni di: Canistro, Carsoli, Oricola, Castel del Monte, Goriano Sicoli e Sante Marie.

Intanto il Governo è al lavoro per il nuovo Dpcm, che verrà emanato il prossimo 3 dicembre ed entrerà in vigore il giorno dopo.Probabile conferma del coprifuoco alle 22 anche durante le feste natalizie, incluso Capodanno, e de divieto di spostamento tra le Regioni, anche se dovessero essere tutte in zona gialla, salvo deroghe che ancora non sono state decise. I ristoranti potrebbero restare aperti fino alle 18 ma chiusi i 25 e 26 dicembre. per quanto riguarda la scuola, possibile un ritorno tra i banchi il 7 gennaio.