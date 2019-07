“Padre Vostro”, Prima Nazionale a il Fiume e la Memoria

Il 20 luglio all’interno della XVIII edizione del festivalil film breve prodotto dal festival e diretto e interpretato da Milo Vallone

PESCARA – Sabato 20 Luglio sarà presentato in Prima Nazionale all’interno della XVIII edizione del festival “il Fiume e la Memoria”, il film breve prodotto dal festival e diretto e interpretato da Milo Vallone. Una giornata densa di appuntamenti quella di sabato 20 luglio. Il cartellone prevede una masterclass sulla recitazione tenuta dalla casting di chiara fama Simona DP Flamenca, la proiezione in prima nazionale del film breve “Padre Vostro” e l’animazione del centro storico con le liriche

della grande letteratura e poesia abruzzese.

“Sono contento in questa edizione della maturità – dichiara Milo Vallone – di inaugurare alcune nuove sezioni come la produzione cinematografica. Lo abbiamo fatto quest’anno con questo film che a me piace definire “breve” e non cortometraggio che è una parola che ho sempre trovato un po’ mortificante per la produzione cinematografica, come fossero prodotti di serie inferiore. In realtà – conclude Vallone – si tratta di veri e proprie opere cinematografiche e a distinguerne la fattezza è in fondo, solo la durata”.

“Padre Vostro”, ispirato ad una storia vera e liberamente tratto dal racconto “La figliolanza” di Massimo Cortese, è dunque un film di 25 minuti che vede coinvolti oltre 30 tra artisti, tecnici e maestranze, tutte abruzzesi.

“Padre Vostro”

un film breve di Milo Vallone

Liberamente tratto dal racconto “La figliolanza” di Massimo Cortese

Soggetto e Sceneggiatura di Milo Vallone e Luca Pompei

Ispirato ad una storia vera.

SINOSSI

“Padre Vostro” racconta la vicenda di Angelo Lamberti, un Pubblico Ministero che dopo aver fatto condannare a 30 anni di carcere Dario Setrani per aver commesso un femminicidio a discapito della moglie, decide di prendersi cura dei due bimbi (Francesco e Chiara), figli della sfortunata coppia. Lamberti ottiene dunque l’affidamento, provvedendo così al sostentamento e alla crescita dei due bambini. Decide però di farlo in silenzio, non rivelando a nessuno questa scelta che il magistrato segue con amorevole costanza. Anche la moglie, con la quale Lamberti sta provando ad avere figli, è all’oscuro di questa decisione.

Le ragioni (sia dell’affidamento e sia del silenzio che lo accompagna) sono motivate nella risposta che lo stesso Lamberti darà al Direttore del Collegio, dove sono ospiti i ragazzi.

“Credo che sia giusto trovare una strada che nell’affermare un diritto, non ne neghi un altro. Se adottassi questi bambini, ammesso che mia moglie fosse d’accordo, sono sicuro che questo ci porterebbe a non averne di nostri e questo darebbe uno scompenso alla mia famiglia che invece è un luogo che devo tutelare. Ma se lasciassi questi due bambini senza un padre questo porterebbe un altro scompenso a loro, adesso, e agli adulti che fra una decina d’anni saranno e quindi porterebbe uno scompenso al mondo che è un altro luogo che voglio tutelare”.

Cast: Milo Vallone, Antonella De Collibus, Michele Di Mauro, Luca Luciani, Maria De Luca, Mirko Agus, Lina Bartolozzi, Luca Pompei, Piero Montesi, Rossella Remigio, Mirco Trovarelli. E i piccoli Marco, Arianna ed Emanuele. Regia di Milo Vallone

PROGRAMMA 20 LUGLIO

Ore 15.30, Cantiere Teatrale Adriatico

“Professione attore”.

Incontro/Masterclass con la casting Simona DP Flamenca, finalizzato alla preparazione professionale dell’attore.

La partecipazione è a numero chiuso. Per informazioni: 348 7127076

Ore 21.15, Largo dei Frentani

Coproduzione del Festival “il Fiume e la Memoria”

Proiezione in Prima Nazionale del film breve “Padre Vostro”.

Di e con Milo Vallone.

Oltre al regista e al cast, interverranno nel corso della presentazione:

Dott. Massimo Cortese, autore del racconto da cui è tratto il film;

Prof.ssa Michela Cortini, docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni sociali dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara.

Ore 22:15, via delle Caserme e Corso Manthonè

“La Voce, in terra d’Abruzzi”.

Reading itinerante per le vie del centro storico.

Da Ovidio a Flaiano, per via delle Caserme e Corso Manthonè, gli attori della Compagnia della Memoria daranno voce ai più rappresentativi autori della nostra terra.