Il sassofonista Joshua Redman sabato a Pescara Jazz

Prosegue la lunga maratona musicale con “Still dreaming”. Il 20 luglio appuntamento al Teatro d’Annunzio. Nuova grafica per il sito del Festival

PESCARA – Sabato 20 luglio ore 21.15 al teatro D’Annunzio appuntamento con Still dreaming con Joshua Redman. Si tratta di uno dei concerti più attesi della rassegna 2019 del Pescara Jazz. Uno dei migliori e più carismatici sax tenore in circolazione, nonché compositore, americano, classe ‘69, schiera sul palco tre esponenti di spicco dell’attuale scena jazz, che la critica definisce “assolutamente fantasiosi”: Ron Miles alla tromba, Scott Colley al contrabbasso e Dave King alla batteria.

Come riporta l’autorevole rivista specializzata Musica Jazz: “c’è sempre un pizzico di commozione in questo gruppo, che raccoglie e porta avanti la lezione dei padri”. E nel caso del leader è anche un dato di fatto, essendo figlio d’arte, di quel Dewey Redman che in carriera è stato al fianco di artisti del peso di Ornette Coleman, Keith Jarrett e Pat Metheny, riuscendosi a farsi strada grazie alla propria voce sassofonistica. L’intero concerto, omonimo del disco, è dunque un sentito omaggio al papà di Joshua.

Aggiungendo una nuova prospettiva, il gruppo ripercorrerà le orme del quartetto e del disco Old and New Dreams, attivo degli anni ’70 e ’80, nel quale presero parte, oltre a Redman padre, anche Charlie Haden, Don Cherry, Ed Blackwell.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti 30, 20 e 10 euro, oppure in abbonamento, disponibili al botteghino la sera stessa del concerto, a partire da un’ora prima dell’orario d’inizio, online su CiaoTickets, nei punti vendita convenzionati o alle biglietterie del D’Annunzio (10-13 17-19.30). Per info: 393/9055578.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Nella sua lunga maratona, il Pescara Jazz – prodotto dall’EMP Ente manifestazioni pescaresi, presieduto da Angelo Valori – propone domani, domenica 21, il concerto di nuovo talento, già molto affermato e apprezzato a livello mondiale: Jacob Collier.

Maggiori info sono sul nuovo sito, completamente rinnovato nella sua veste grafica, disponibile digitando www.pescarajazz.it