Richard Bona travolgente con il progetto De la frontera [FOTO]

Il cantante e bassista camerunense ha coinvolto il pubblico tra suoni jazz, afro, flamenco e simpatici siparietti

PESCARA – Mercoledì 17 luglio il palco del Pescara Jazz si è acceso tra i suoni afro – flamenco prodotti da Richard Bona e dagli eccellenti musicisti che lo hanno accompagnato. Il progetto chiamato “De la frontera” ha stregato i presenti con un mix di suoni in un viaggio tra il gitano e la musica tradizionale africana. L’artista camerunense, vincitore di Grammy Awards ha guidato un ensemble composto da Antonio Rey alla chitarra flamenca, Paco Vega alle percussioni e con Pedro Cordoba ballerino che in più occasioni ha interpretato le note musicali con pasitos di danza. Tra i brani presente anche un omaggio alla musica di Sting. Nelle immagini proposte dal fotografo Roberto Di Blasio proviamo a rivivere il live che ha avuto anche momenti divertenti.

Il leader scherzando sulla presenza di tanti moscerini sul palco, ha finito per instaurare un rapporto sempre più stretto con il pubblico. Da sottolineare l’assolo di chitarra di Antonio Rey che ha strappato la scena per alcuni minuti ed ha accompagnato magistralmente gli altri musicisti. Lo stesso Rey è stato protagonista del dolce finale musicale con Richard Bona che ha regalato anche una breve ma intensa performance personale tra suoni campionati al momento e assoli vocali da brividi. Anche in questo caso il simpatico artista africano ha voluto condividere con i presenti alcuni spazio della sua performance.

“Ninna nanna, Pescara vai a dormire, buona notte” il saluto con il quale l’artista si saluta con i suoi fans.