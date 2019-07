XVIII° Festival “il Fiume e la Memoria” a Pescara, il programma

La kermesse torna ad essere protagonista anche per l’estate 2019 con un cartellone di 11 appuntamenti concentrati nella settimana che va dal 15 al 21 Luglio

PESCARA – Presentata oggi in conferenza stampa alla presenza del Sindaco di Pescara Carlo Masci, del direttore artistico dell’evento, l’attore Milo Vallone e di marco Cotellessa titolare della Nautica Pescara – main sponsor della kermesse – l’edizione della maggiore età (la XVIII) del Festival “il Fiume e la Memoria”.

L’iniziativa, dopo l’entusiasmante ripartenza delle edizioni che l’hanno vista rinascere dopo un paio di anni di fermo, ha ritrovato una nuova vitalità tornando così ad essere, con gli oltre 80 performer e professionisti coinvolti in questa edizione, punto di riferimento centrale dell’offerta culturale delle estate pescarese.

“Bisogna tornare – afferma Milo Vallone – ad occuparsi di bellezza e di arte. Credo sia ormai proprio un bisogno, tutt’altro che superfluo, quello di offrire un’alternativa a certo vuoto di cui il mondo e l’industria dello spettacolo sembrano essersi impossessati negli ultimi anni. L’arte e la cultura, al di là di immagini suggestive e retoriche sono davvero il cibo dell’anima e noi operatori non possiamo esimerci dall’offrire ricette e pietanze. Al di là delle condizioni professionali nelle quali operiamo che talvolta suggerirebbero l’arresa. Nello specifico del nostro evento, anni fa, agli inizi, ci occupammo della valorizzazione, contribuendo in modo decisivo alla trasformazione, di quell’area. Oggi ci prefissiamo l’obiettivo, di rianimarla. É necessario rioccupare degli spazi fisici delle città, renderli riconoscibili per cittadini e turisti come luogo in cui si propongono delle occasioni di interagire con la bellezza del pensiero. Nelle sue più svariate e quasi infinite forme. Sono contento di aver riscontrato anche in questa nuova Amministrazione, le sensibilità necessarie per farsi interpreti, mediatori e promotori di questo che ci auspichiamo essere, nel giro di pochi anni, un nuovo “rinascimento”. Ci auguriamo – conclude Vallone – che la cultura, l’arte e la bellezza tornino ad animare e a riappropriarsi di quegli spazi così come la più naturale vocazione di un qualsiasi centro storico esige e, perché no, per le prossime edizioni, trova spazio anche la speranza di poter risalire il nostro fiume portando arte e cultura su tutti gli argini del suo letto. Dalla foce alla sorgente”.

“il Fiume 2019”

E così da Lunedì 15 a Domenica 21 Luglio, torna il festival che malgrado le ristrettezze degli ultimi anni, avrà un cartellone di tutto rispetto con 11 appuntamenti tra spettacoli e performance di cui: 1 anteprima nazionale, 3 prime nazionali e 2 coproduzioni. Coinvolgendo un totale di 83 professionisti coinvolti.

Il Fiume e la Memoria festival – XVIII edizione

PROGRAMMA degli eventi: da Lunedì 15 a Domenica 21 Luglio

Lunedì 15 luglio

Ore 21.15, Presso Caffè letterario – Via delle Caserme

Sezione “Lunedincontri”

Presentazione dei libri:

“La solitudine del mare” di Alessandro Febo,

“L’essenziale” di Alessandro De Cerchio,

“Tutto tranne l’essenziale” di Marco Rosa.

Interverranno gli autori. Presentazione curata in collaborazione con la Casa editrice Masciulli.

……………………………………………………………………………………………………

Martedì 16 Luglio

Ore 21.15, piazza Garibaldi

Evento speciale.

Dopo il debutto al Puff di Roma, in anteprima per “il Fiume e la Memoria”

Federico Perrotta in “Via col vecchio”.

Spettacolo di Federico Perrotta e Massimiliano Elia. Con la partecipazione di Claudio Junior Bielli al pianoforte

……………………………………………………………………………………………………………

Mercoledì 17 Luglio

Ore 21.15, Largo dei Frentani

Omaggio a Luciano Odorisio.

Proiezione del film “Ne parliamo lunedì” di Luciano Odorisio.

Con Andrea Roncato, Elena Sofia Ricci, Francesco Scali e Sebastiano Nardone.

Interverranno alla proiezione: Andrea Roncato, Luciano Odorisio e Sebastiano Nardone.

Video messaggio di Elena Sofia Ricci e Francesco Scali.

………………………………………………………………………………………………

Giovedì 18 Luglio

Ore 21.15, Largo dei Frentani

Omaggio a Luciano Odorisio.

Proiezione del film “Guardiani delle nuvole” di Luciano Odorisio.

Con Alessandro Gassman, Anna Galiena, Claudia Gerini,

Leo Gullotta, Franco Nero, Sergio Assisi.

Colonna sonora: Ennio Morricone.

Interverrà alla proiezione: Luciano Odorisio.

Video messaggi di Alessandro Gassman e Franco Nero.

………………………………………………………………………………………………

Venerdì 19 Luglio

Ore 21.15, Largo dei Frentani

Omaggio a Luciano Russi. Nel decennale della scomparsa.

Prima Nazionale dello spettacolo teatrale “Un paese normale”

Di Luciano Russi.

Con Valentina Olla e la Compagnia della Memoria.

Regia di Rosario Galli

Spettacolo prodotto dal festival “il Fiume e la Memoria”

In collaborazione con la fondazione “Luciano Russi”

Ore 22.45, Piazza Garibaldi

“Quello che cerchi, amalo.

La vera storia di Antony Heart e del libro dell’infinito.”

Concerto di Antonio Dionisio.

Con la partecipazione di Luca Pompei (basso), Mauro Pagnoni (chitarra acustica), Stefano Pasquali (chitarra elettrica), Nicola Di Matteo (pianoforte), Giacomo Chiulli ( batteria), Emanuela Pelusio (vocalist).

………………………………………………………………………………………………

Sabato 20 Luglio

Ore 15.30, Cantiere Teatrale Adriatico

“Professione attore”.

Incontro/Masterclass con la casting Simona DP Flamenca,

finalizzato alla preparazione professionale dell’attore.

La partecipazione è a numero chiuso. Per informazioni: 348 7127076

Ore 21.15, Largo dei Frentani

Coproduzione del Festival “il Fiume e la Memoria”

Proiezione in Prima Nazionale del film breve “Padre Vostro”.

Di e con Milo Vallone.

Oltre al regista e al cast, interverranno nel corso della presentazione:

Dott. Massimo Cortese, autore del racconto da cui è tratto il film;

Prof.ssa Michela Cortini, docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni sociali dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara.

Ore 22:15 – via delle Caserme e Corso Manthonè

“La Voce, in terra d’Abruzzi”.

Reading itinerante per le vie del centro storico.

Da Ovidio a Flaiano, per via delle Caserme e Corso Manthonè, gli attori della Compagnia della Memoria daranno voce ai più rappresentativi autori della nostra terra.

………………………………………………………………………………………………

Domenica 21 Luglio

Ore 05.00, Molo di Pescara

“il Fiume aspetta l’alba”

recital teatral-musicale in collaborazione con la società di Salvamento.

Accompagnati da musiche e poesie, all’altezza del primo trabocco, lì dove il fiume incontra il mare, saluteremo la luna per dare il benvenuto al sole.

Ore 21.00, Piazza Garibaldi

“Moon River”

Una produzione del festival “il Fiume e la Memoria”

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna,

il festival “il Fiume e la Memoria” presenta

uno spettacolo di musica e poesia, interamente dedicato alla Luna.

Con Debora Caprioglio e Milo Vallone e la partecipazione di Marco Papa.

E con l’accompagnamento del trio Pino Ruggieri Easy Sound: Pino Ruggieri (Voce e Piano), Simone Blasioli (Sax Tenore), Mirko Di Staso (Contrabbasso e Basso elettrico).