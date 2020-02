Negrita questa sera al Teatro Massimo di Pescara: info biglietti, scaletta

Martedì 25 febbraio ore 21 Teatro Massimo di Pescara tappa di La Teatrale: Reset Celebration. Ultimi biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets o in teatro dalle 18

PESCARA – Tutto pronto per “La Teatrale: Reset Celebration” dei Negrita che questa sera faranno tappa alle ore 21, al Teatro Massimo di Pescara, organizzazione Best Eventi. Naturale seguito dei due recenti giri teatrali, caratterizzati da decine di sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica, La Teatrale: Reset Celebration vede nuovamente i Negrita alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da Reset, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione è stato ristampato per la prima volta anche in vinile.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com: primo settore numerato 51,75 – secondo settore numerato 46,00 – palchetto numerato 43,70 – galleria numerata 40,25 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita oggi, 25 febbraio al botteghino del teatro dalle ore 18. Per informazioni: 085.9047726 www.besteventi.it

SCALETTA PREVISTA PER IL CONCERTO DEI NEGRITA A PESCARA DEL 25 FEBBRAIO 2020

Il gioco Brucerò per te Greta Che rumore fa la felicità? Dannato vivere Il libro in una mano, la bomba nell’altra Malavida en Bs. As. Provo a difendermi Fragile Hollywood Transalcolico In ogni atomo Mama Maè Il giorno della verità Magnolia Hemingway La tua canzone Non torneranno più Cambio Ho imparato a sognare Radio Conga Rotolando verso sud Gioia infinita