Giornata Internazionale della Guida Turistica in Abruzzo: dove e quando

La manifestazione, giunta alla 31° edizione, sarà dedicata a Marcella Bagnasco, recentemente scomparsa, socia fondatrice e per molti anni presidente dell’ANGT

NAVELLI – Domenica 1 marzo l’Abruzzo, ancora una volta, prenderà parte alla Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations e promossa in Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche). Guide abilitate di ogni regione metteranno a disposizione la loro professionalità per illustrare gratuitamente il proprio territorio a quanti vorranno partecipare. Molteplici sono le finalità che la manifestazione intende promuovere ogni anno:

far conoscere meglio al grande pubblico la figura professionale della guida abilitata che deve distinguersi per una cultura multidisciplinare e al contempo per una specializzazione sul proprio territorio;

valorizzare e agevolare nel lavoro la figura professionale della guida abilitata, soprattutto in certe aree geografiche demograficamente depresse e poco coinvolte nell’afflusso turistico;

raccogliere fondi destinati alla tutela del patrimonio e non solo.

Quest’anno la manifestazione, giunta alla 31° edizione, sarà dedicata a Marcella Bagnasco, recentemente scomparsa, socia fondatrice e per molti anni presidente dell’ANGT, che è sempre stata una “fiera sostenitrice” di tutte le attività volte a valorizzare la figura professionale della guida turistica abilitata.

In Abruzzo l’evento avrà luogo domenica 1 marzo con l’apertura straordinaria, associata a visite guidate gratuite, di un altro piccolo tesoro da ammirare: la chiesa di S. Maria in Cerulis a Navelli (AQ) di cui si ringrazia il Sindaco per aver aderito all’ iniziativa. Il monumento, colpito dall’evento sismico del 2009, è stato recentemente restituito al godimento pubblico dopo un lungo intervento di restauro.

L’edificio cultuale sorge nei pressi di Incerulae, antico sito oggi non più visibile, il cui ricordo è rimasto incastonato nella intitolazione della chiesa, edificata nell’area di un tempio dedicato ad Ercole Giovio. Documenti medievali, riportando più volte il toponimo Incerulae, fanno ipotizzare, anche per questo periodo, l’esistenza dell’ insediamento insieme alla chiesa di S.Maria in Cerulis, citata per la prima volta nel 1021 e sopravvissuta, fino ai nostri giorni, anche dopo l’abbandono dell’abitato. Oggi il monumento è il risultato di una serie di ristrutturazioni avvenute nell’arco dei secoli di cui non è facile ricostruire in modo puntuale la sequenza dei vari interventi edilizi che ne hanno stravolto la struttura originaria, comportando cambiamenti nei percorsi topografici. Oggi il monumento, così restaurato, è un altro frammento di storia ritrovata.

Prima visita: ore 10.00

Seconda visita: ore 11.30

Terza visita: ore 15.00

Per info e prenotazioni: Lucia Tognocchi, socia ANGT cell. 371 1342587