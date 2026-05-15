Regione Abruzzo al Salone del Libro di Torino 2026: il programma del 15 maggio

TORINO – La giornata di oggi, 15 maggio, della Regione Abruzzo al Salone del Libro di Torino 2026 propone un ricco calendario di incontri con autori, presentazioni e dialoghi dedicati alla narrativa contemporanea, alla saggistica e alla ricerca interiore. Un percorso che attraversa editori, generi e sensibilità diverse, offrendo al pubblico un’intera giornata di confronto culturale.

La mattinata si apre alle 10:00 con Giulia Di Giampaolo, autrice di Curiosità e Memoria (Drakon Edizioni).

Alle 10:30 segue l’incontro Meravigliose geografie interiori: incontrare le vie dell’io sono, con Patrizia Splendiani e la stessa Di Giampaolo.

Alle 11:00 spazio a Hendrik Hwang, autore di Corea vissuta – incanto ossessione detox (Drakon Edizioni), mentre alle 11:30 Lina Colacillo presenta Un pesce che vola (Drakon Edizioni) in dialogo con la giornalista e scrittrice Daniela Schembri Volpe.

Alle 12:00 interviene Annalisa Giuliani con Canto e controcanto (Ianieri Edizioni), presentata da Ida D’Alonzo con mediazione di Giulio Borrelli e patrocinio del Comune di Atessa.

Alle 12:45 Fabrizio Fanciulli presenta Papè. Storie di Briganti e Brigantesse (Ianieri Edizioni), con il patrocinio del Comune di Pretoro.

La sessione pomeridiana riparte alle 14:00 con Raffaella Canovi e il suo Lettere a Panisca (Costa Production), un’indagine filologica che riporta alla luce un corpus di lettere inedite.

Alle 14:30 è la volta di Margherita Bonfilio, autrice di Una ragazza fuori stagione (Costa Production).

Alle 15:00 l’appuntamento Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero (Parallelo42 Contemporary Art), moderato da Mariantonietta Firmani, con Roberto Danovaro e Guendalina Salimei, propone una riflessione contemporanea sul tema della libertà.

Alle 16:00 Gianmario D’Amico presenta Dicotomia tra ilare e serioso (Jacopo Lupi Editore), un’opera fatta di pensieri, aforismi e divagazioni colte.

A seguire, Mariateresa Rossini e Jacopo Lupi con L’altra metà di Giove, e poi Giuseppe La Boria con La sindrome di Rebecca (Jacopo Lupi Editore).

La chiusura della giornata è affidata agli appuntamenti serali: alle 17:30 Sarah Rivera presenta Destini Legati (Youcanprint), moderata dalla professoressa Flavia Florindi; alle 18:15 Valentina Di Cesare propone Oceani allo specchio (Radici Edizioni); alle 19:00 Francesco Caraccia chiude con Le Cronache di Keheram