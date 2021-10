Fine settimana caratterizzato da pioggia e calo termico. Minime e massime nelle quattro province dall’8 al 10 ottobre 2021

REGIONE – Venerdì, con il vortice ciclonico ancora in azione, torneranno piogge e rovesci diffusi, forti e insistente: questa dinamica sarà accompagnata da un sensibile calo delle temperature, che si porteranno su valori prettamente autunnali, inferiori alle medie del periodo. Atteso anche il ritorno della neve sulle vette appenniniche. Situazione destinata a migliorare progressivamente nel corso del weekend con instabilità che si farà progressivamente più circoscritta. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni dell’ 8, 9 e 10 ottobre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 8 ottobre

Il vortice di bassa pressione determina maltempo anche diffuso e persistente, specie sui comparti centrali con forti piogge o temporali anche di forte entità. Temperature massime ancora contenute. Venti sino a forti di Grecale. Mare molto mosso.

Sabato 9 ottobre



La circolazione di bassa pressione scende ulteriormente di latitudine favorendo un’attenuazione del maltempo. Giornata ancora grigia con piogge e rovesci soprattutto sui settori centro orientali della regione ma a tratti anche sull’aquilano. Neve sulle vette appenniniche oltre i 1900/2000 metri. Venti ancora moderati tra N-NE in attenuazione. Mare molto mosso.

Domenica 10 ottobre

Ancora spiccata variabilità con il rischio di locali precipitazioni a ridosso dell’Appennino e occasionalmente su coste e pianure. Venti ancora sostenuti di Grecale-Tramontana. Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (8, 9 e 10 ottobre)

PESCARA

LUN – min 17° max 18°

MAR – min 15° max 17°

MER – min 14° max 15°

CHIETI

LUN – min 14° max 16°

MAR – min 12° max 15°

MER – min 11° max 13°

TERAMO

LUN – min 13° max 15°

MAR – min 12° max 15°

MER – min 11° max 12°

L’AQUILA

LUN – min 11° max 14°

MAR – min 9° max 15°

MER – min 8° max 13°

