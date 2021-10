FlyLeOne, primi voli Pescara – Trieste: tutte le rotte previste

PESCARA – Oggi 8 ottobre sono stati effettuati i primi voli del nuovo operatore italiano FlyLeOne. Il primo volo decollato oggi alle ore 07.00 dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara per l’Aeroporto di Trieste Trieste Airport – Friuli Venezia Giulia è atterrato in perfetto orario alle 08.10 accolto con la cerimonia del watercannon. Le condizioni meteo erano buone ed hanno assicurato un gradevole volo.

A bordo, come speciale benvenuto, i primi passeggeri della compagnia hanno ricevuto uno speciale kit di volo e sono stati accolti dal comandante e dal CEO della compagnia Stefano Costantini. Oggi 8 ottobre parte anche il collegamento diretto Trieste – Genova – Trieste.

In occasione dello start-up il Gruppo FlyLeOne annuncia una tariffa lancio di 50€ nei giorni della più grande regata del mondo “La Barcolana” di Trieste. La tariffa lancio è disponibile fino al 22 ottobre su tutte le destinazioni servite con prenotazioni ed acquisto biglietti effettuati contattando il customerservice (+39/327-0999131) – offerta soggetta a disponibilità limitata e non rimborsabile.

DA PESCARA PER: GENOVA, LAMEZIA TERME E TRIESTE e DA TRIESTE PER GENOVA (vv.) e da metà Novembre VERONA

“Il Gruppo FlyLeOne propone al mercato un innovativo modello di trasporto il “business-commuter”; nasce così per offrire ai clienti più esigenti una nuova esperienza di viaggio, un volo business, un nuovo modo di viaggiare, più attraente, esclusivo ed accattivante sia per i viaggi d’affari che per vacanza. Si rivolge a viaggiatori che si devono muovere con flessibilità e rapidità, ma che sono posizionati in mercati di piccola dimensione, per cui non sussistono per i maggiori vettori le condizioni per poter raggiungere una sostenibilità finanziaria abbinando distanze brevi, voli frequenti e grande capacità unitaria della flotta. Pescara rappresenta un mercato ideale sul quale avviare l’attività poiché è centrale sul territorio nazionale e presenta ancora diverse destinazioni senza collegamenti non-stop.

Si avviano così i servizi sui primi mercati nazionali non collegati da Pescara: Trieste, Genova e Lamezia con frequenze plurisettimanali a cui si aggiungerà Verona da metà Novembre. Oggi si avvia anche il collegamento diretto Trieste – Genova – Trieste. In tema ambientale, FlyLeOne segue con attenzione gli sviluppi negli USA relativi alla possibile conversione dei motori turboprop ad una propulsione ad idrogeno/elettrico che vede al momento pioniere un programma della “Universal Hydrogen””.

Info e dettagli su www.flyleone.com oppure www.flyleone.travel