L’anticiclone africano si indebolisce: in arrivo rovesci e temporali. Clima più fresco. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – L’anticiclone africano, che nel fine settimana ha portato tanto sole e caldo afoso, tra domenica notte e lunedì mostrerà i primi segnali di indebolimento con qualche occasionale temporale, pur in un contesto ancora caldo e prevalentemente stabile. Martedì e mercoledì invece si prospetta un break temporalesco piuttosto importante con rovesci e temporali anche di forte intensità. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 8 luglio



L’anticiclone africano inizia a mostrare segnali di cedimento: giornata ancora soleggiata ma con possibilità di qualche rovescio o temporale di calore nelle zone interne. Temperature in lieve calo, con caldo comunque pienamente estivo ma più sopportabile. Venti a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi al largo.

Martedì 9 luglio



L’alta pressione cede sotto la spinta di più fresche correnti dal Nord Italia, che innescheranno rovesci e temporali sparsi a fine giornata. Temperature in apprezzabile calo serale.

Mercoledì 10 luglio



Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Schiarisce in serata. Venti deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (8, 9, 10 luglio)

Pescara

LUN – min 24° max 30°

MAR – min 23° max 29°

MER – min 23° max 26°

Chieti

LUN – min 19° max 33°

MAR – min 18° max 31°

MER – min 20° max 27°

Teramo

LUN – min 20° max 32°

MAR – min 20° max 29°

MER – min 20° max 25°

L’Aquila

LUN – min 16° max 31°

MAR – min 17° max 29°

MER – min 20° max 30°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.