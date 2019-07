Parcheggi sulla strada parco e non solo: dove e tariffe estate 2019

Al via dal 6 luglio riguarderanno anche il Teatro D’Annunzio, l’ex Enaip e quattro aree a Porta Nuova. Ecco i posti a disposizione e i prezzi nelle varie aree della città

PESCARA – Dove parcheggiare l’auto questa estate 2019 a Pescara? Saranno ben 1.660 i posti macchina messi a disposizione per la stagione estiva a partire da questo weekend. Andiamo a vedere nell’ordine quali saranno zone della città, gli orari e le varie tariffe. Il neo sindaco di Pescara, Carlo Masci ha sottolineato come si è risposto all’esigenza del territorio e dei cittadini e che i prezzi per la sosta sono più bassi rispetto a quelli applicati negli scorsi anni.

STRADA PARCO

Partiamo dalla strada parco con ben mille posti a disposizione: weekend del 6 e 7 luglio quindi i successivi del 13 e 14 quindi dal 15 luglio fino a dopo ferragosto. L’orario sarà sempre dalle 8 fino alle 20 mentre la tariffa giornaliera fissa di due euro. Gli altri giorni il parcheggio resta gratuito.

TEATRO D’ANNUNZIO

Posto nel versante sud della città ovvero area di fronte al Teatro D’Annunzio prevede 180 posti con disponibilità nei giorni sabato, domenica e festivi sempre a due 2 euro. Gli altri giorni il parcheggio è gratuito.

EX ENAIP

Parliamo della riviera nord, area Ex Naip. Qui le fasce per i 180 posti disponibili sono dalle 8 alle 21 dal lunedì al giovedì e la domenica mentre venerdì e sabato dalle 8 alle 3 con tariffa di 3 euro al giorno. Nelle fasce non interessate resta gratuito.

ALTRE AREE DI PORTA NUOVA

Restano le zone della riviera sud ovvero quella lungomare Colombo – Via Pepe oltre a lungomare Colombo – via Barbella e area a fianco lo stabilimento Le Canarie. Le disponibilità sono rispettivamente di 100, 160 e 40 posti. I primi due dalle 8 alle 20 sono a pagamento con tariffa di 2 euro mentre l’ultimo sarà sempre gratuito 24 ore su 24.