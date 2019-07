Ciclismo, torna la Pescara – Roccacaramanico: quando, dove

In programma domenica 7 luglio con partenza da San Silvestro la grande corsa su strada della categoria allievi

PESCARA – Domani, domenica 7 luglio in programma con partenza da San Silvestro il memorial Mariarita Di Nisio di ciclismo. La corsa categoria allievi è dedicata infatti alla figura di Maria Rita Di Nisio venuta a mancare all’affetto dei propri cari nel 2011 e gli organizzatori capitanati da Fausto Capodicasa hanno voluto intitolare in sua memoria la corsa per la sesta volta di fila.

Si tratta di una gara che negli anni si è ritagliata uno spazio di rilievo anche a livello regionale abruzzese ed extra-regionale grazie all’impegno della macchina organizzativa l’Asd Trs Amici del Pedale.

IL PERCORSO

Questa classica ha un percorso di 71 chilometri e unisce mare e montagna. Infatti dalla partenza dalla collina di San Silvestro attraverserà le località di Sambuceto, Villanova di Cepagatti, Villareia, Manoppello, Scafa, Caramanico con le sue terme e Sant’Eufemia a Majella fino all’arrivo a Rocca Caramanico. Si preannuncia una lotta interessante in ogni ordine e grado per aggiudicarsi l’ambita classica con arrivo in ascesa nel Parco della Majella.