Poesia, musica e pittura omaggio alle Vittime di Violenza

Si intitola “Attraverso i tuoi occhi” l’evento in programma il prossimo 25 novembre all’Aurum in occasione della 20° Giornata Mondiale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne

PESCARA – Lunedì 25 novembre alle ore 17.30 presso la sala Tosti dell’Aurum di Pescara, in occasione della 20° Giornata Mondiale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Associazione “Noi per la famiglia Abruzzo ” e l’Associazione Culturale “Teatrivolanti,” presentano l’evento intitolato: “Attraverso i tuoi occhi“.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pescara, con la collaborazione dell’assessorato alle Pari Opportunità nella figura del suo rappresentante dott.ssa Nicoletta Di Nisio e l’assessorato alla Cultura e alla Famiglia, nella figura del suo rappresentante dott.ssa Maria Rita Paoni Saccone. L’arte della poesia, la musica e la pittura rendono omaggio alle Vittime di Violenza della nostra città.

Saranno presenti artisti di livello internazionale, presenti nella locandina, con la straordinaria partecipazione del giovane artista pescarese di 13 anni, Francesco Vitale, che si trova alla sua quarta mostra, dopo aver ricevuto una menzione importante dalla Presidenza di Commissione della Biennale di Roma al MUMI di Francavilla nel quale ha esposto per dieci giorni la sua opera. Altri illustri interventi saranno del Rettore del Seminario Diocesano di Pescara, nonché parroco della Chiesa della Famiglia Don Mauro Pallini e della psicoterapeuta specialista in criminologia, autrice del libro: “la violenza non ha sesso” la Dott.ssa Antonella Baiocchi. Moderatore e presentatore il giornalista Luca Pompei.