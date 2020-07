Per il fine settimana dal 10 al 12 luglio il tempo sara prevalentemente stabile, soleggiato e caldo. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – L’anticiclone delle Azzorre si rafforzasul Mediterraneo e sul Centro Italia favorendo una fase ben soleggiata e con caldo nella norma, al più con sporadici temporali di calore sull’Appennino abruzzese nelle ore pomeridiane. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 10, 11 e 12 luglio. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 10 luglio



L’anticiclone delle Azzorre si mantiene ben saldo sul Mediterraneo e sul Centro Italia, garanzia di un’altra giornata ben soleggiata e calda, salvo locale instabilità pomeridiana sui crinali appenninici abruzzesi che potrà sfociare in qualche veloce acquazzone o isolato temporale di breve durata, specie tra Ovindoli, Monti della Meta, alto Sangro e Gran Sasso. Temperature in ulteriore lieve rialzo, con picchi massimi pomeridiani prossimi ai 33-34°C su pianure e colline interne. Venti deboli e a prevalente regime di brezza termica. Mare quasi calmo.

Sabato 11 luglio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Mare quasi calmo.

Domenica 12 luglio



La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (10, 11 e 12 luglio)

PESCARA VEN – min 18° max 30° SAB – min 21° max 32° DOM – min 21° – max 27°

CHIETI VEN- min 12° max 32° SAB – min 16° max 34° DOM – min 18° max 29°

TERAMO VEN – min 14° max 33° SAB – min 18° max 35° DOM – min 18° max 29°

L’AQUILA VEN – min 14° max 31° SAB – min 15° max 30° DOM – min 16° max 31°



Il meteo in Abruzzo si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.