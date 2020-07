La regista Lara Celenza ospite a Nonsolomusica Radio: ecco quando

Venerdi 10 luglio in diretta da Berlino, la regista cresciuta a Vasto, racconterà vari momenti della sua vita e carriera alla cantautrice Lara Molino

SAN SALVO – Il prossimo venerdi, 10 luglio, alle ore 18:30 , sulla pagina FB di Nonsolomusica Radio, un’intervista particolare, l’incontro di due donne, due artiste, Lara Molino e Lara Celenza; La prima è una cantautrice, l’altra è una regista e sceneggiatrice. La Molino, che curerà l’intervista, ha ben pensato di invitare la Celenza per far conoscere al pubblico della sua Nonsolomusica Radio, l’arte, le attività, la carriera di questa giovane regista che ha studiato a Bologna, poi a Londra ed infine si è trasferita a Berlino.

Lara Celenza è cresciuta a Vasto, si è laureata in lingue moderne a Bologna e poi è andata all’estero per specializzarsi in Cinema. Prima all’Università di Cambridge e poi a Londra, alla Raindance Film School.

Nel 2010 ha fondato la società cinematografica indipendente Kalifilm Productions e, da allora, ha scritto e diretto numerosi pluripremiati cortometraggi, documentari e video musicali in tutta Europa. La regista sta attualmente lavorando alla post-produzione del suo primo lungometraggio “Lost in the City”, un film drammatico sui senzatetto e l’ingiustizia sociale che uscirà a fine 2020.

Insieme a Lara Molino, ripercorreranno i momenti più importanti della sua carriera di regista e sceneggiatrice, parleranno di aneddoti legati ai vari video musicali e film ai quali ha lavorato e ricorderanno gli anni in cui ha vissuto in Abruzzo.