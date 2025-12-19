Marsilio alla Conferenza Regioni: riforma coesione UE

ROMA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato ieri mattina, a Roma, alla seduta della Conferenza delle Regioni presso la sede del CINSEDO, che ha visto l’incontro dei Presidenti delle Regioni con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, dedicato alla riforma della politica di coesione.

Nel corso del confronto Marsilio ha indicato, tra le principali criticità, “la lunghezza e la frammentazione dei processi decisionali” e “la rigidità di norme e obiettivi”, osservando come spesso arrivino a valle di iter lunghi quando “le esigenze dei territori sono già cambiate”. Ringraziando Fitto per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, anche alla luce delle esperienze istituzionali maturate negli anni, Marsilio ha sollecitato un percorso che garantisca tempi certi, auspicando che la nuova programmazione 2028/2034 venga approvata in modo da essere pienamente operativa dal 1° gennaio 2028, evitando i ritardi che in passato hanno costretto le Regioni a “recuperare anni” e poi a essere accusate di lentezza nella spesa.

Concluso l’incontro con Fitto, Marsilio, su delega del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, ha rappresentato le Regioni in sede di Conferenza Unificata.