Lions Abruzzo–Sicilia, firmato il patto di amicizia

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un nuovo ponte di collaborazione unisce l’Abruzzo e la Sicilia. Il 5 giugno, presso il Centro per l’Autismo di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato ufficialmente sottoscritto il Patto di Amicizia tra il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano e il Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, un’intesa che rafforza i valori di servizio, solidarietà e cooperazione tra i due territori.

Alla cerimonia erano presenti il Governatore del Distretto 108YB Sicilia Diego Taviani, il Presidente del Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano Vincenzo Arangiaro, la Presidente del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto Pina Rita Bruno, insieme a Presidenti di Zona, Presidenti di Circoscrizione e numerosi Officer Lions. In collegamento è intervenuto anche il Governatore del Distretto 108A Stefano Maggiani, che ha espresso vicinanza e sostegno al club abruzzese.

Nel suo intervento, Arangiaro ha sottolineato come il Patto rappresenti “l’inizio di un percorso destinato a rafforzare la collaborazione tra i due Club attraverso iniziative di servizio, scambi culturali e progetti comuni a favore delle rispettive comunità”. Un messaggio che ribadisce la volontà di costruire relazioni durature e orientate al bene comune.

Tra i momenti più significativi della giornata, la consegna di tre piatti in ceramica artistica di Castelli, eccellenza dell’artigianato abruzzese, donati dal Club rosetano come simbolo di amicizia e riconoscenza verso il sodalizio siciliano. Molto apprezzata anche la partecipazione della delegazione abruzzese, composta da 23 persone tra soci, familiari e amici, giunta in Sicilia per condividere questo importante appuntamento.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale presso la Cantina Cambria Vini, alla presenza del Governatore Taviani e di numerosi soci del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, consolidando ulteriormente il clima di amicizia e collaborazione.

«Questo Patto di Amicizia – sottolineano i rappresentanti dei due Club – non è un traguardo, ma il punto di partenza di un percorso comune fondato sui valori del Lionismo, dell’amicizia e del servizio verso gli altri».

Un’intesa che rafforza i legami tra Abruzzo e Sicilia, unendo due comunità impegnate a promuovere solidarietà, inclusione e crescita sociale.