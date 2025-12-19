Meteo Abruzzo weekend dal 19 al 21 dicembre 2025: tempo variabile

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre, che precede il Natale, il tempo sarà in miglioramento pur restando in un contesto variabile.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 19 dicembre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare poco mosso.
Sabato 20 dicembre
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare da poco mosso a mosso.
Domenica 21 dicembre
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (19-21 dicembre 2025)
VEN – min 9° max 12°
SAB – min 8° max 12°
DOM – min 9° max 12°
VEN – min 6° max 11°
SAB – min 5* max 10°
DOM – min 6° max 11°
VEN – min 8* max 12°
SAB- min 6° max 11°
DOM – min 7° max 11°
VEN – min 6° max 13°
SAB – min 3° max 11°
DOM – min 2° max 11°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.