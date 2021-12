Maria Gabriella Castiglione in concerto all’Auditorium S. Agostino di Atri

ATRI – Sabato 18 dicembre 2021 alle h 21.15 presso l’Auditorium S. Agostino ad Atri (TE) recital di pianoforte di Maria Gabriella Castiglione, ingresso gratuito. La stessa artista descrive l’appuntamento musicale: “ascolteremo un percorso musicale molto raffinato e particolare che va da Bach a Sakamoto,da Chopin a Nyman, in una interpretazione personale ed estrosa, come lei da anni sa fare in migliaia di palcoscenici. Maria Gabriella Castiglione è donna volitiva, artista tenace. Una musicista raffinata, una pianista di talento, con una volontà determinata che non si piega al compromesso, agli adattamenti di maniera, alle consuetudini correnti. Talvolta il suo carattere può apparire persino difficile, ma proprio per questa sua indole e per la sua cifra artistica riesce a superare difficoltà che ad altri non è dato risolvere. Libera da vincoli e ribelle ai conformismi politici, anarchica come poche, ama la pittura e la scrittura vincendo numerosi riconoscimenti in molte manifestazioni e premi nazionali. ha inciso numerosi cd fra i quali Atmosphere 1 e 2 pianoforte solo direttrica artistica del festival Musicarte nel parco per 24 anni con ben 7 riconoscimenti da parte della Presidenza della Repubblica”.

PROGRAMMA “SOLO PIANO…“

Ludovico EINAUDI Come un fiore / Le Onde

J.S.BACH Preludio in Do maggiore

J.S.BACH Preludio in do minore

J.S.BACH Allemande in sol min II suite Francese

Michael NYMAN The Heart Asks Pleasure First

Ludovico EINAUDI Nuvole bianche

F.CHOPIN Valzer in la minore op. posth.

F.CHOPIN Fantasia Improvviso opera 66

F.CHOPIN Notturno in do diesis min. op.posth

F.CHOPIN Notturno opera 48 numero 1

YIRUMA River Flows in you

YIRUMA Love me

Yiann TIERSEN Comptine d’un autre ete

Yiann TIERSEN Valzer d’Amelie

Joe HISAISHI Nocturne (from Piano stories III)

Joe HISAISHI Hana Bi ( Fiori di fuoco)

Ruicky SAKAMOTO Solitude

R.SAKAMOTO Energy Flow

R.SAKAMOTO Aqua

R.SAKAMOTO Merry Christmas Mr Lawrence

S.RACHMANINOV Preludio op 3 n° 2