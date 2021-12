Diretta Grosseto – Pescara: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 5 dicembre alle 14.30 si gioca Grosseto – Pescara per la 17° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Grosseto – Pescara, che si giocherà domenica 5 dicembre allo Stadio “Carlo Zecchini” con calcio di inizio previsto per le ore 14.30.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Grosseto – Pescara, valida per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Grosseto

PORTIERI: Barosi, Fallani;

DIFENSORI: Biancon, Ciolli, Raimo, Salvi, Semeraro, Siniega, Tiberi;

CENTROCAMPISTI: Artioli, Cretella, Fratini, Ghisolfi, Piccoli, Serena, Vrdoljak;

ATTACCANTI: Arras, Boccardi, Moscati, Scaffidi.

I convocati del Pescara

1 Radaelli Nicolò, 14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 23 Cancellotti Tommaso, 38 Frascatore Paolo, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16 Diambo Amadou, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 79 Sanogo Siriki, 6 Valdifiori Mirko, 24 Bocic Milos, 52 Chiarella Marco, 97 Clemenza Luca, 7 D’ursi Eugenio, 30 De Marchi Michael, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola

Le parole di Auteri alla vigilia

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, a chi gli ha fatto presente la possibilità dell’esonero nel caso di un ulteriore risultato negativo, Gaetano Auteri, tecnico del Pescara, ha risposto di non credere ai fantasmi, né di vedere ombre. “Purtroppo non stiamo facendo bene, -ha detto-abbiamo perso dei punti per strada e non stiamo rispettando gli obiettivi iniziali. Però adesso bisogna adoperarsi per svoltare pagina, bisogna ritrovare il gioco e bisogna ritrovare l’anima. A ciò che si dice in giro penso poco, non inseguo le ombre”. Ha ribadito di non sapere nulla di un possibile cambio: “A me basta quello che ha detto la società, il resto lo scrivete voi giornalisti che forse sapete anche più di me. Io non ho problemi, a me non fanno paura le voci. Ciò che mi fa paura è l’ultima partita che abbiamo fatto, un po’ nervosi, nevrotici dove abbiamo perso il filo del gioco. Dobbiamo basarci su questo poi le chiacchiere se le porta via il vento” .

L’arbitro

A dirigere il match sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Andrea Sprezzola della sezione di Mestre.

La presentazione del match

QUI GROSSETO – Mancheranno gli infortunati Dell’Agnello, Goretti e Biancon; in forse De Silvestro. Magrini dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2. Fra i pali Barosi, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Siniega, Salvi e Ciolli. In cabina di regia Piccoli, con Fratini e Serena; sulle fasce Semeraro e Raimo. Davanti Moscati e Arras.

QUI PESCARA – Auteri dovrà fare a meno dello squalificato Drudi. Probabile modulo 4-3-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Illanes, Veroli e Ingrosso. A centrocampo troviamo invece Memushaj, Pompetti; sulle fasce Zappella e Rasi . Tridente offensivo composto da Clemenza, Ferrari e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Grosseto – Pescara

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Siniega, Ciolli, Salvi; Raimo, Serena, Fratini, Piccoli, Semeraro; Moscati, Arras. A disposizione: Fallani, Biancon, Tiberi, Artioli, Vrdoljak, Ghisolfi, Cretella, Boccardi, Scaffidi. Allenatore: Magrini.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Radaelli, Frascatore, Cancellotti, Nzita, Diambo, Sanogo, Valdifiori, Chiarella, Bocic, De Marchi, Rauti. Allenatore: Auteri.