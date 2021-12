“Dove nacque Italia – Un viaggio nella storia tra pupi, cunto e musica”, oggi a Pescara

Presso il Teatro G.Cordova va in scena lo spettacolo prodotto da CuntaTerra, Pupi Italici e TSA Teatro Stabile D’Abruzzo

PESCARA – Dopo l’ottima partecipazione all’edizione 2021 del Premio Otello Sarzi di Montegranaro e l’entusiasmante debutto estivo tenutosi all’Aurum di Pescara, lo spettacolo teatrale “DOVE NACQUE ITALIA – un viaggio nella storia tra pupi, cunto e musica” è pronto a tornare in scena.

La nuova replica è prevista per oggi, domenica 5 dicembre, alle ore 17.30 presso il Teatro G.Cordova di Pescara.

Una produzione a cura di CuntaTerra, Pupi Italici e TSA Teatro Stabile D’Abruzzo. Un’ opera inedita adatta a tutti, adulti e giovani, che vuole riproporre l’essenza del teatro d’arte popolare, in una commistione sinergica di generi come la narrazione, il teatro di figura e la musica popolare eseguita dal vivo. Per raccontare una storia talmente antica e talmente viva da scuotere il presente.

Lo spettacolo è inserito all’interno del progetto “L’ARTE NON SI FERMA” promosso dal TSA, sotto la direzione di Pietrangelo Buttafuoco e la direzione artistica di Giorgio Pasotti, per sostenere le realtà teatrali abruzzesi durante il difficile periodo della pandemia.

DOVE NACQUE ITALIA

Un viaggio nella storia tra pupi, cunto e musica

spettacolo teatrale Produzione CuntaTerra – Pupi Italici – Teatro Stabile D’Abruzzo Regia e drammaturgia | Girolamo Botta e Marcello Sacerdote Cunto, narrazione e musiche in scena | Marcello Sacerdote Scenografie, costruzione e manovra dei pupi | Girolamo Botta e Alessandra Guadagna Assistente di scena | Cristian Zulli Aiuto tecnico | Alessia D’Anselmo Foto di scena | Graziana Pavone.