Lite col fratello per un rullo da pittura, muore 18enne di Miglianico

Il giovane, ricoverato da domenica nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Pescara, oggi é deceduto. Arrestato il fratello

PESCARA – Non ce l’ha fatta il diciottenne di Miglianico che domenica scorsa era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Pescara per le lesioni riportate al culmine ad una lite con il fratello, 21 anni.

Dopo che nella mattinata di oggi era stata diagnosticata la presunta morte cerebrale, decorso il necessario periodo di osservazione, è stato certificato il decesso del giovane.

Nel pomeriggio di domenica i due fratelli si erano trovati a discutere per l’utilizzo del rullo usato per la tinteggiatura delle pareti. Una lite banale che é degenerata: pare che la vittima si sia avventata contro il fratello più grande, il quale, per difendersi, lo avrebbe colpito alla tempia con il rullo. Ricoverato, non si é più ripreso. Il fratello era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, imputazione che a questo punto dovrebbe aggravarsi.