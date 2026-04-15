Abruzzo, approvvigionamento idrico verso la normalità

CHIETI – Sta progressivamente tornando alla normalità l’approvvigionamento idrico in Abruzzo. Lo comunica il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, spiegando che sia gli interventi programmati dall’ACA nell’area metropolitana Chieti–Pescara, sia quelli straordinari eseguiti dalla Sasi nei territori colpiti dalle frane stanno procedendo regolarmente e nei tempi previsti.

Per quanto riguarda l’ACA, i lavori sulla condotta dell’acquedotto Giardino sono stati completati nei tempi stabiliti e l’acqua sta tornando nelle condotte. Restano da effettuare le verifiche sulla potabilità, ma l’intervento rappresenta un’opera attesa da decenni per modernizzare un’infrastruttura idrica strategica.

Sui comuni serviti dalla Sasi, Marsilio riferisce che – come comunicato dal presidente Nicola Scaricaciottoli – l’erogazione idrica è stata ripristinata in tutti i centri interessati, anche se non ancora in modalità continuativa sulle 24 ore. Con l’arrivo dei materiali mancanti, gli interventi saranno completati nei prossimi giorni, consentendo il ritorno alla piena regolarità del servizio e garantendo nel frattempo una fornitura sufficiente ai cittadini.