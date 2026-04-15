Giornata del Made in Italy, Marsilio: sostegno a imprese e filiere abruzzesi

REGIONE – In occasione della Giornata del Made in Italy, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha sottolineato il valore strategico del Made in Italy per la crescita economica, l’occupazione e l’identità nazionale. Secondo quanto dichiarato, la competitività delle filiere italiane richiede istituzioni presenti, infrastrutture efficienti, meno burocrazia e politiche industriali capaci di sostenere imprese e territori.

Marsilio ha richiamato anche il lavoro svolto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, evidenziando l’impegno dedicato al rafforzamento delle filiere produttive, delle competenze e della valorizzazione dell’eccellenza italiana.

Il presidente ha ricordato come l’Abruzzo rappresenti una componente attiva di questa sfida, grazie alle sue eccellenze nella manifattura, nell’agroalimentare, nell’artigianato e nei settori ad alto contenuto innovativo. L’obiettivo regionale è creare condizioni favorevoli per far crescere le imprese, aumentare l’export e generare occupazione stabile, soprattutto per i giovani.

Marsilio ha ribadito che la Regione continuerà a sostenere le imprese solide, a valorizzare le filiere strategiche e a favorire investimenti e innovazione, sottolineando che il Made in Italy rappresenta una scelta di futuro e un elemento di forza per l’economia nazionale.