San Giovanni Teatino, Consiglio Comunale: l’odg del 22 gennaio 2021

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino è convocato, in sessione straordinaria e in videoconferenza, per il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 14.30. È prevista la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

· Comunicazione del Sindaco.

· Risposta ad interrogazione del Consigliere Gabriella Federico in merito all’uso improprio della pagina Facebook del Comune di San Giovanni Teatino.

· Istituzione del Canone Unico ai sensi della legge di bilancio n. 160/2019, disciplina provvisoria.

· Costituzione di servitù reciproca relativa a terreni di proprietà comunale e terreni di proprietà della Società partecipata San Giovanni Servizi srl.

· Nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2021/2023.