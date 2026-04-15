Nuova condotta Aca, lavori conclusi: verso il ripristino dell’acqua

PESCARA – Un plauso ai dirigenti, ai tecnici, agli operai e al management dell’Aca per l’efficienza dimostrata nei lavori di attivazione della nuova condotta idrica dell’acquedotto Giardino, completati nei tempi programmati. L’intervento, definito un’opera strategica e attesa da anni, consentirà di migliorare la gestione della rete idrica da Popoli a Chieti e di contribuire alla riduzione delle perdite.

Vincenzo D’Incecco (nella foto), coordinatore regionale della Lega e capogruppo in Consiglio regionale, ha ringraziato anche i Comuni, l’Agenzia regionale di protezione civile, le associazioni di protezione civile e le aziende coinvolte per le misure adottate al fine di limitare i disagi ai cittadini durante il maxi cantiere, aperto e concluso nell’arco di una sola giornata.

Sono ora in corso le fasi finali per il ripristino dell’erogazione idrica, in attesa delle verifiche della Asl sulla piena potabilità dell’acqua.