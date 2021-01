Comunità Montana Marsicana, bando per progetti di vita indipendente

Entro il 31 gennaio possono presentare domanda i maggiorenni, con iSEE inferiore a 20mila euro e in possesso del Certificato di disabilità

AVEZZANO – La Comunità Montana Marsicana ha pubblicato un avviso per interventi regionali per la vita indipendente. Per “ Vita Indipendente” si intende la possibilità per una persona con disabilità grave o con l’aiuto di chi le rappresenta di autodeterminarsi e di poter vivere come qualunque persona avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.

Possono presentare domanda coloro che hanno compiuto 18 anni di età, hanno un ISEE non superiore ad € 20.000,00 , sono in possesso del Certificato Legge 104 /92, art. 3 comma 3.

L’Assegno per la Vita indipendente è incompatibile con l’Assegno disabilità gravissima PLNA – Piano Locale per la non autosufficienza.

Le istanze devono essere presentate presso la Comunità Montana entro il termine del 31 gennaio 2021

Per l’ammissione al contributo i moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso l’ Ente e presso i Comuni di residenza. I beneficiari devono risiedere e permanere nel proprio contesto abitativo.