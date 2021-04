L’Aquila, anello stradale zona ovest: iniziati lavori sulla SS80

La durata dei lavori, consistenti in posa dell’asfalto e realizzazione di passaggi pedonali, è di circa due settimane

L’AQUILA – È iniziata questa mattina la posa dell’asfalto e la realizzazione dei passaggi pedonali rialzati lungo la SS 80, in corrispondenza dell’anello stradale per il collegamento con il casello dell’autostrada A24 e la parallela SS17.

“La durata dei lavori, nel tratto che va dall’hotel sino all’imbocco della barriera autostradale, è di circa due settimane. Ci rendiamo conto del disagio che in questi giorni potranno riscontrare i cittadini ma siamo in dirittura d’arrivo per il completamento di un’opera che, una volta conclusa nella sua totalità, renderà più fluida e agevole la circolazione nell’intera area. Ultimati i lavori sulla SS80 si procederà con gli interventi sulla statale 17. Chiediamo, pertanto, ancora un po’ di pazienza agli aquilani per i rallentamenti che potranno verificarsi in questo periodo. Con l’avvio dei lavori di pavimentazione, infine, si chiude anche la sperimentazione dell’autovelox che, ricordiamo, aveva unicamente finalità dissuasive e non certo vessatorie nei confronti degli automobilisti” dichiarano in una nota congiunta il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e gli assessori alle Opere pubbliche e alla Mobilità, Vito Colonna e Carla Mannetti.