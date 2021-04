Giulianova, cartelli per il rispetto della natura al Parco dell’Annunziata

GIULIANOVA – In questi giorni il Comitato di Quartiere Annunziata ha posizionato nel Parco dell’Annunziata dei cartelli per incentivare gli abitanti al rispetto della natura e della collettività. Le segnaletiche richiamano i cittadini, che usufruiscono del parco, a non abbandonare i rifiuti e nella raccolta degli escrementi dei propri amici a quattro zampe.

Inoltre, il Comitato ha ricevuto la segnalazione della mancanza dei numeri civici in alcune abitazioni del quartiere ed invita i cittadini a provvedere a questa mancanza per un servizio migliore nel quartiere.