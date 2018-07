Il Fiume e la Memoria 2018, il programma del Festival

Al via la XVII edizione del Festival che si svolge nel Centro Storico di Pescara. Tutti gli appuntamenti in cartellone

PESCARA – Tutto pronto a Pescara per la nuova edizione del Festival “Il Fiume e la Memoria” che dalla fine degli anni ’90 anima con spettacoli di teatro, concerti, retrospettive cinematografiche, mostre, esposizioni ed eventi pubblici, l’attività culturale nel Centro Storico di Pescara. Venti gli appuntamenti concentrati fino al 22 luglio prossimo. 95 gli artisti che saranno coinvolti nella sua 17ma edizione, 16 eventi tra spettacoli e performance, 4 esposizioni. Sulla scia dei consensi raccolti nelle scorse edizioni torna la sezione “Memoria Solidale” estendendo così il concetto di “memoria” anche allo spazio e non solo al tempo. Ad ogni spettacolo sarà abbinata un’associazione no-profit che, introducendo lo spettacolo, avrà così spazio e modo di sensibilizzare il pubblico che interverrà, verso le cause umanitarie per le quali si batte.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli appuntamenti previsti ricordando che giorno per giorno sul calendario eventi Pescara troverete gli approfondimenti quotidiani.

Programma – Il Fiume e la Memoria festival XVII edizione

Sezione Espositiva

Casa D’Annunzio – Corso Manthonè – Via delle Caserme – Centro Storico

“Elena Sangro: la Musa abruzzese di D’Annunzio” a cura di Franca Minnucci – mostra dedicata alla Diva del cinema muto di origini abruzzesi che fu musa ispiratrice del Vate.

Presso Casa D’Annunzio

“Mater Water” – Esposizione di pittura sul tema dell’Acqua

Presso Caffè Letterario, via delle Caserme

“Viandanti” – Esposizione fotografica sul tema del Viaggio

presso “Omar Khajjam, via delle Caserme

“Universi” – Divulgazione di poesie incentrate sul tema del Tempo e della Memoria

presso il Centro Storico.

Sezione Performance – ad ingresso gratuito

Lunedì 16 Luglio

Ore 19.45 – Centro Storico

Inaugurazione delle mostre “Mater Water” (esposizione pittorica, presso Caffè Letterario) e “Viandanti” (esposizione fotografica, presso Omar Khayyam)

Martedì 17 Luglio

Ore 21:15 – Largo dei Frentani

Valentina Olla in “Na vorta c’era roma”

Il sapore dolce amaro di serenate e amori tragici, la canzone romantica e lo spirito pungente dello stornello, racconti personali e sonetti di Trilussa, accompagnano il viaggio alla scoperta del suggestivo cuore della città eterna.

Con Daniele Trissati (chitarre) e Vincenzo Meloccaro (clarinetto).

Regia di Elena Sofia Ricci.

Ore 22:45 – Corso Manthonè

“Krokodil”

Dimitri Ruggeri legge poesie tratte dal suo libro “Krokodil” (Kipple Officina Libraria, 2018)

Mercoledì 18

Ore 21:15 – Largo dei Frentani

Mimmo Locasciulli

in “Come una macchina volante”. Incontro-concerto

Presentazione del libro “Come una macchina volante” del cantautore Mimmo Locasciulli. Prefazione di Enrico Ruggeri. Postfazione di Walter Veltroni. Edizioni Castelvecchi. Conduce l’incontro Luca Pompei.

Ore 22:45– Corso Manthonè, presso “La nota Musicale”

Peppe Millanta & Balkan bistrò in Concerto.

Un viaggio frenetico e senza fermate intorno al mondo. Un andare a passo di danza verso luoghi inesplorati. Un girovagare curioso tra ritmi e allegrie sconosciute.

Giovedì 19

Sezione Aperitivo

Ore 19.45 – Casa D’Annunzio

“Amore e cinema a casa d’Annunzio. Le passioni di Elena Sangro e Gabriele d’Annunzio”

Presentazione ed inaugurazione della mostra dedicata all’attrice diva del cinema muto. Interverranno: Lucia Arbace, direttrice del Polo Museale dell’Abruzzo – Franca Minnucci, attrice e curatrice della mostra – Giulia Basel, Candida D’Aurelio e Giuseppe Tagliente rispettivamente regista, protagonista e autore dello spettacolo teatrale “Elena e Gabriel” dedicato ad Elena Sangro.

Ore 21.15 – Largo dei Frentani

“Se fosse un angelo….

vita, musica e parole di Lucio Dalla”. Recital teatral/musicale

Con Valentino Aquilano (voce), Massimiliano Elia (pianoforte), Matteo Di Battista (chitarre) e la partecipazione di Milo Vallone in qualità di voce recitante.

Ore 22.45 – Via delle Caserme

Animazione musicale e degustazione enogastronomica per via delle Caserme.

A cura dei ristoratori e del Consorzio “Pescara Vecchia”.

Venerdi 20

Sezione Aperitivo

Ore 19:45 –Caffè letterario

“il nostro fiume tra l’Unità e l’unificazione”.

Incontro sulle vicende politiche, storiche e maministrative della città di Pescara dall’Unità d’Italia all’unione di Castellammare e Pescara.

Conduce l’incontro Licio Di Biase, autore del libro “Oh che bel sito!”, ed. Tracce.

Ore 21.15 – Largo dei Frentani

“Il cilindro”. Spettacolo teatrale

Di Eduardo De Filippo.

A cura della compagnia “La Torre di Babele”.

Con Michele Di Mauro, Rita De Bonis, Nicky De Chiara, Lina Bartolozzi, Giuseppe Pomponio, Lino Piscitelli, Denise De Luca. Regia di Michele Di Mauro.

Ore 22.45 – Via delle Caserme presso Samboa

“A noite brasileira… dal Samba alla Bossanova”.

Beto Berman in concerto.

Ore 22.45 – Via delle Caserme presso Mami Wata

“Frank Hammond Quartet in concerto… funk, soul e acid jazz”

Franco Angelozzi (Hammond), Luca Mongia (chitarra e voce), Andre Marcone (batteria), Fabrizio Crecchio (basso).

Sabato 21

Sezione Aperitivo

Ore 19:45 – Caffè letterario

“D’Annunzio e il ‘15/’18”.

Incontro sull’aspetto politico del Vate. Dall’esperienza parlamentare all’interventismo. Interverrà, tra gli altri, Licio Di Biase, autore del libro “L’onorevole d’Annunzio” (Ed. Ianieri).

Ore 21:15 – Largo dei Frentani

Proiezione del film breve “Il Pranzo delle Beffe”.

Cortometraggio presentato in anteprima nazionale, frutto del laboratorio di recitazione cinematografica “SETlab”

Ore 21:45 – via delle Caserme e Corso Manthonè

“La Voce, in terra d’Abruzzi”.

Reading itinerante per le vie del centro storico.

Da Ovidio a Flaiano, per via delle Caserme e Corso Manthonè, una compagnia di attori darà voce ai più rappresentativi autori della nostra terra.

Domenica 22

Ore 21:15 – Piazza Garibaldi

Sandra Milo e Milo Vallone

In “Milo Vs Milo” Processo a Sandra Milo.

Con Milo Vallone nelle vesti di un improbabile “pubblico ministero”.

“Milo Vs Milo” è un gioco, un pretesto, un incontro/spettacolo in cui la celebre attrice parlando di sé, della sua carriere e della sua vita privata, racconterà più di 50 anni dello spettacolo e del costume italiano di cui è stata testimone ed indiscussa protagonista.