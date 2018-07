Scomparsa di Mons. Lucantoni, lutto cittadino a Giulianova

Ok dalla Presidenza del Consiglio, oggi bandiere a mezz’asta o listate a lutto in segno di cordoglio per la scomparsa di Mons. Ennio Lucantoni

GIULIANOVA – Grazie al nulla osta pervenuto dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sindaco Francesco Mastromauro ha proclamato con ordinanza per oggi, 17 luglio, il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali, fissata per le ore 16, di Mons. Ennio Lucantoni, facendo quindi ammainare a mezz’asta, o listandole a lutto, le bandiere presenti negli edifici comunali.

In occasione del lutto cittadino il sindaco chiede ai titolari di attività commerciali e non commerciali di esprimere la loro partecipazione al lutto ed auspica che le iniziative ludico-ricreative programmate per oggi vengano sospese in segno di cordoglio.