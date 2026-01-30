Meteo Abruzzo weekend dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026: tempo variabile

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 30 gennaio al 1 febbraio, il tempo sarà variabile con qualche pioggia tra il pomeriggio e la sera, in graduale attenuazione nella giornata di domenica.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 30 gennaio
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1500 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Sabato 31 gennaio
La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1500 metri. Mare poco mosso.
Domenica 1 febbraio
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (30 gennaio – 1 febbraio 2026)
VEN – min 6° max 12°
SAB – min 6° max 12°
DOM – min 7° max 10°
VEN – min 3° max 11°
SAB – min 4* max 10°
DOM – min 4° max 8°
VEN – min 4* max 11°
SAB- min 5° max 10°
DOM – min 4° max 9°
VEN – min 2° max 10°
SAB – min 2° max 9°
DOM – min 2° max 7°
