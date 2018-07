Il teatro di Eduardo De Filippo oggi a Il Fiume e la Memoria

Nuovo appuntamento, il quarto, della kermesse del Centro Storico. In programma anche un incontro sulla storia della città di Pescara condotto da Licio Di Biase e due concerti

PESCARA – Dopo l’applaudita esibizione del cantautore abruzzese Mimmo Locasciulli, il Festival “il Fiume e la Memoria”, diretto da Milo Vallone, prosegue il suo viaggio questa sera, alle ore 19.45, presso il Caffè Letterario in Via delle Caserme, con l’incontro dal titolo “Il nostro fiume tra l’Unità e l’unificazione”, condotto dallo storico e saggista Licio Di Biase. Tema dell’incontro saranno le vicende politiche, storiche e amministrative della città di Pescara dall’Unità d’Italia all’unione di Castellammare e Pescara.

Per la sezione spettacoli, è in programma lo spettacolo teatrale dal titolo “Il cilindro”, di Eduardo De Filippo, a cura della compagnia “La Torre di Babele”. In scena troveremo gli attori Michele Di Mauro (nella foto), Rita De Bonis, Nicky De Chiara, Lina Bartolozzi, Giuseppe Pomponio, Lino Pisciella e Irene Marchetta. La regia è curata dallo stesso Michele Di Mauro. Aiuto regista è Rossella Remigio

Alle 22.45 la serata continua con la musica dal vivo: il musicista brasiliano Beto Berman sarà protagonista di “A noite brasileira…dal Samba alla Bossanova” presso il locale Samboa e presso Mami Wata sarà la volta di “Frank Hammond Quartet in concerto….funk, soul e acid jazz”. Entrambi i locali si trovano in Via delle Caserme.

Proseguono le esposizioni inaugurate lunedì 16 Luglio:

“Mater Water” – Esposizione di pittura sul tema dell’Acqua

Presso Caffè letterario in Via delle Caserme

“Viandanti” – Mostra fotografica sul tema del Viaggio

Presso la Sala espositiva di Omar Khayyam