Le sagre di Febbraio 2026 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

REGIONE – Febbraio, si sa, non è il mese più ricco di sagre, ma in Abruzzo le tradizioni non vanno mai in letargo. Anche quando il calendario sembra più leggero, il territorio continua a raccontarsi attraverso le sue eccellenze eno-gastronomiche e le usanze che resistono al tempo, regalando spunti curiosi e sapori autentici.

Nelle prossime settimane non mancheranno appuntamenti legati alla cultura popolare e alle ricette della tradizione. Vi segnaleremo via via gli eventi più interessanti, ricordandovi che il nostro calendario giornaliero è sempre aggiornato con tutte le iniziative in programma.

Il primo grande appuntamento è quello del 3 febbraio, quando a Taranta Peligna si celebra San Biagio. Qui la devozione passa anche attraverso la cucina, con la preparazione delle celebri panicelle: pani azzimi benedetti a forma di mano, ma senza il pollice. Una scelta che affonda le radici in due possibili spiegazioni: da un lato San Biagio è protettore dei lanaioli, che spesso rischiavano di perdere proprio quel dito durante la lavorazione; dall’altro, in epoca romana, il pollice rivolto verso il basso era simbolo di sconfitta, e dunque di cattivo auspicio. A pochi chilometri di distanza, a Lettomanoppello, la tradizione vuole invece che si preparino i tarallucci, che dopo la messa vengono raccolti in un canestro vicino all’altare per essere benedetti.

Febbraio è anche il mese del Carnevale, che in Abruzzo porta con sé maschere, feste di paese e un’atmosfera vivace.

Quest’anno il Martedì Grasso cadrà il 17 febbraio. È il periodo perfetto per concedersi i dolci tipici carnevaleschi, veri protagonisti delle tavole abruzzesi: dalle croccanti chiacchiere alla colorata cicerchiata, fino alle immancabili frittelle, semplici o farcite con crema e marmellata. Piccoli piaceri che raccontano la voglia di stare insieme e di celebrare la tradizione con leggerezza.

Un mese breve, dunque, ma ricco di storie, sapori e riti che continuano a unire le comunità. E noi saremo qui a raccontarveli, giorno dopo giorno.