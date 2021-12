GSSI, corso di aggiornamento e formazione per docenti: ecco quando

Il GSSI e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo propongono 9 incontri di aggiornamento per la seconda edizione del Corso

L’AQUILA – Al via dal 17 gennaio gli appuntamenti previsti per GSSI4Schools – STEM, corso di aggiornamento e formazione su discipline STEM (Science Engineering Technology Mathematics), tenuto da ricercatori e professori del Gran Sasso Science Institute e organizzato nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra il Gran Sasso Science Institute e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo con lo scopo di promuovere la cultura scientifica nelle scuole del territorio abruzzese lavorando sull’arricchimento del bagaglio dei docenti.

Le fa eco il Direttore Generale USR Abruzzo, Antonella Tozza: “La qualità di una scuola equivale alla qualità dei propri insegnanti. La scuola abruzzese desidera raggiungere le posizioni più innovative a livello pedagogico e scientifico, grazie alla motivazione dei propri docenti e anche al contributo del GSSI. Con questo progetto adatteremo al livello curricolare le più recenti scoperte scientifiche”.

9 gli appuntamenti in programma: dall’efficienza dei sistemi software all’analisi di attività di Public Engagement come promozione di sviluppo socio economico territoriale, dalla sicurezza digitale alle possibili applicazioni della matematica alla fisica, da riflessioni sull’influenza del contesto nelle scelte dell’individuo ai mini satelliti. Un panorama molto ampio di offerte che sapranno interessare e coinvolgere i docenti che già nella precedente edizione si sono mostrati affascinati e molto interessati agli argomenti proposti.

I corsi saranno fruibili sia in presenza, presso la sede del Gran Sasso Science Institute in L’Aquila (per un numero massimo di partecipanti pari a 20), che in modalità telematica con inizio alle ore 15:30 e con cadenza settimanale dal 17 gennaio al 28 marzo 2021.

Le iscrizioni possono essere effettuate sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione. Per ulteriori informazioni (codice corso, scadenze, riconoscimento crediti, modalità di fruizione, ecc.) si prega di contattare la scuola-polo del proprio ambito territoriale.

Le date degli incontri con inizio alle 15.30

17/01 – Il turismo come driver di sviluppo: aree interne e nuove tendenze – Docente: Maria Giovanna Brandano

24/01 – L’oscuro canto del Cygno – Docente: Elisabetta Baracchini

14/02 – Non solo Elon Musk: accedere lo Spazio con mini-satelliti – Docente: Adriano Di Giovanni

21/02 – Alla fine del mondo: la storia dell’universo dall’inizio alla fine – Docente: Carmelo Evoli

28/02 – Terza Missione, capitale umano e knowledge transfer come strumento per lo sviluppo territoriale – Docente: Martina Dal Molin

07/03/2022 I sistemi software sono veloci? Sbagliando possono migliorare la loro efficienza – Docente: Catia Trubiani

14/03 – Euristica della scelta. La cultura alla base del comportamento – Docente: Alessandro Crociata

21/03 – Comunicare in maniera sicura e proteggere i nostri dati digitali – Docente: Gianlorenzo D’Angelo

28/03 – Risolvere le equazioni usando i numeri (e un computer) – Docente: Francesco Viola