Eventi in Abruzzo nel weekend dal 5 al 7 giugno 2026

REGIONE – Il primo weekend di giugno porta in Abruzzo molti eventi. Inoltre, sagre, concerti, mostre ed escursioni animano borghi, città e parchi naturali. Infine, tre giorni intensi offrono tradizioni, natura e musica dal vivo. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e Feste

Il primo weekend di giugno propone numerose sagre in tutta la regione. A Teramo si svolge Colline Teramane è Vino, dedicata alla prima DOCG abruzzese. Nel frattempo, Raiano ospita la 69ª Maggiolata, tre giorni di ciliegie, musica e stand gastronomici. Inoltre, Città Sant’Angelo accoglie Merenda nell’Oliveta, con passeggiate e degustazioni tra gli ulivi. Domenica Rendinara celebra la Festa della Pastorizia, dedicata alla ricotta fresca. Infine, a Pescara i Colli si animano per la Madonna dei Sette Dolori, con processioni e spettacoli serali.

Sport e Cicloturismo

La Nova Eroica Gran Sasso torna a Castel del Monte con tre giorni di ciclismo d’avventura. Venerdì apre il villaggio con musica e stand. Sabato parte la corsa verso Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio. Inoltre, domenica sono previste attività nel territorio, tra cui la canoa sul Tirino a Capestrano.

Escursioni, trekking ed e‑bike

Il Bosso propone un weekend ricco di attività outdoor. Ogni giorno sono disponibili le escursioni in canoa sul Tirino, il pacchetto Dal Tirino alle Grotte di Stiffe e le visite al Trabocco Turchino. Inoltre, sabato sono previsti due trekking guidati: la Fossa di Pentima nella Majella e il Rifugio di Fratta Montanara al tramonto. Infine, nei centri visita di Capestrano è possibile prenotare tour in e‑bike e attività personalizzate.

Concerti

Il 7 giugno Raiano ospita il concerto de I Patagarri in Piazza Postiglione. Inoltre, la band porta il suo sound swing e jazz in una serata molto attesa.

Mostre e Arte

All’Imago Museum di Pescara è visitabile Cenacoli e Pittura, dedicata a Palizzi, Zahrtmann e Michetti. Inoltre, in città proseguono Grand Tour di Davide Bramante e la collettiva Mi Casa Tu Casa. A L’Aquila il MAXXI presenta Ai Weiwei: Aftershock e, infine, domenica ospita la performance The School of Narrative Dance di Marinella Senatore.