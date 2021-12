Caro pedaggi, approvato alla camera un ordine del giorno di Fratelli d’Italia

Testa e Sigismondi: “ Risultato importante. Il Governo dia seguito agli impegni assunti in aula provvedendo a soluzione definitiva delle tariffe autostradali”

PESCARA – “E’ stato approvato oggi pomeriggio dalla Camera dei Deputati – nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose – un ordine del giorno, a firma degli onorevoli di Fratelli d’Italia, Lollobrigida, Meloni, Silvestroni, Trancassini, che impegna il Governo a valutare l’opportunità di stanziare le risorse necessarie, anche tra quelle previste dal PNRR, al fine di porre in essere iniziative atte a scongiurare l’aumento delle tariffe autostradali dell’A24 e A25, proponendo soluzioni che non siano solo dei palliativi di breve periodo ma basate su accordi efficaci e duraturi con i concessionari delle due infrastrutture. Un risultato importante, quello ottenuto, perché persegue, appunto, l’obiettivo di risolvere l’annosa questione del caro pedaggi in modo definitivo, difendendo così i bisogni dei cittadini dell’area interessata. E’ evidente che la notizia di oggi comunicata da Strada dei Parchi – e già apprezzata dal presidente Marsilio – circa la sospensione per sei mesi dell’aumento delle tariffe autostradali, benché ammirevole non è risolutiva di una vicenda diventata ormai insostenibile per il territorio. Ed è per questo che ribadiamo con forza la necessità che il Governo risolva irrevocabilmente la problematica, dando seguito, in tempi brevi, agli impegni assunti in aula. Rivolgiamo un ringraziamento ai parlamentari di FdI per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo nell’interesse della nostra regione”.

La nota congiunta del capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa, e del segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.