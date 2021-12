La lampada magica di Aladino arriva a Chieti: ecco quando

Dal 26 al 30 dicembre a Tricalle Sistema Cultura una installazione video e audio interattiva ispirata alla celebre fiaba araba

CHIETI – Durante le festività natalizie, dal 26 al 30 dicembre 2021, tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 22, il nuovo centro di produzione culturale di Chieti, Tricalle Sistema Cultura, regalerà la magia del desiderio con Aladino: un’installazione video e audio interattiva ideata da Nemo Introspezione e Arte, proposta in collaborazione con Mirare, realizzata da Emanuele Dragone, graphic designer, video maker e illustratore, scritta da Manuela Toto, scrittrice, consulente familiare, esperta in fiaba terapia, narrata dalla celebre voce di Roberto Pedicini, attore, doppiatore e conduttore radiofonico italiano, vincitore del premio per il miglior doppiatore ai Nastri d’argento 1999 per i film The Truman Show e Celebrity, e supportata dalla tecnologia di OnDisplay. L’installazione dialogherà con i paralumi dell’artigiano Giammarco Capanna, pietre preziose del giardino sotterraneo in cui è collocata la famosa lampada.

La lampada di Aladino è una fiaba antichissima contenuta ne Le mille e una notte, che racconta il percorso evolutivo di un bambino che diventa adulto, passando dalla noia e dall’assenza di prospettive, all’illusione, fino a riacquistare la capacità di desiderare, che è alla base della possibilità umana di crescere ed evolvere.

L’ingresso è libero e la migliore fruizione è consigliata dai 12 anni in su.

Martedì 28 dicembre, dalle ore 16 per circa un’ora, un momento speciale sarà dedicato ai ragazzi di Osm Edu, il primo portale di crescita e orientamento professionale per i ragazzi delle scuole superiori e per universitari, che nasce per la valorizzazione, non solo del talento, ma del lavoro costante e appassionato, e per la cura delle persone e delle relazioni.

Per il finissage, alle 18:30 di giovedì 30 dicembre è previsto Aladino: tornare a desiderare, uno speech di Manuela Toto (della durata di un’ora) che racconterà le peripezie di Aladino in una lettura introspettiva centrata sul desiderio: dalla noia e assenza di passioni, alla capacità di desiderare attraverso la lampada, alla trasformazione della propria vita grazie al suo genio interiore. Lo speech conterrà alcuni dei contenuti presenti nel libro Cenerentola non era una sfigata, pubblicato dalla formatrice nel novembre 2021. L’evento è dedicato agli adulti e ai ragazzi sopra i 12 anni e prevede un momento esperienziale di interazione con l’installazione guidato dalla conduttrice. Per partecipare è necessaria la prenotazione a questo link https://manuelatoto.it/prodotto/aladino-speech/

Per ogni altra informazione chiamare il 339 6326515.