Giulianova, ex colonia Rosa Maltoni: sopralluogo di Costantini con Damiani

Subito messa in sicurezza della recinzione e manutenzione del verde. Il fondo lavora alla stesura di un progetto concettuale comune per tutti gli edifici simili alla Maltoni

GIULIANOVA – Questa mattina si è svolto un sopralluogo all’ex colonia Rosa Maltoni, alla presenza del sindaco di Giulianova Jwan Costantini, accompagnato dagli assessori Paolo Giorgini e Marco Di Carlo, e del fund manager dell’Invimit (Investimenti Immobiliari Italiani Sgr spa) Stefano Damiani.

La società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha ad oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, dal 2018 è diventata proprietaria dell’edificio storico, precedentemente di proprietà dell’Inps e prima ancora dell’Enam, così come dello chalet ex “Rosso di Sera”, che si trova sul lungomare nord, di fronte all’ex colonia.

Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha informato il dottor Damiani dell’urgenza di mettere immediatamente in sicurezza la struttura che, da anni, è vittima silenziosa del degrado e di atti di vandalismo da parte di ignoti, facendosi portavoce delle segnalazioni dei cittadini.

“Abbiamo avuto immediate rassicurazioni dal manager Damiani in merito allo stato di degrado in cui la struttura versa da almeno dieci anni – dichiara il sindaco Costantini – a breve infatti partiranno gli interventi di manutenzione del verde e la messa in sicurezza della recinzione, con l’installazione di dispositivi di anti intrusione. Il fondo Invimit, che gestisce diverse proprietà pubbliche simili alla nostra e di grande valore storico, sta lavorando alla stesura di un progetto concettuale comune che punti alla valorizzazione e riqualificazione degli immobili. L’attenzione che in questi mesi ci ha riservato è segno di quanto sia reale l’interesse nei confronti della struttura e che è in corso un cambio di rotta. In mattinata abbiamo visitato anche lo chalet a mare ed il dottor Damiani ci ha assicurato che, superate le problematiche di carattere giuridico che insistono sulla struttura, potremo presentare una proposta volta alla sua gestione”.