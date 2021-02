Covid, vaccinazioni: attivo a Chieti il supporto del Giovani Democratici

I ragazzi della Giovanile pronti a rispondere alle telefonate dei cittadini della provincia che intendono prenotarsi. I numeri da contattare

CHIETI – I Giovani Democratici di Chieti scendono in campo contro il Covid, rendendosi disponibili al supporto alla popolazione per le iscrizioni alla manifestazione d’interesse per la vaccinazione, attraverso il portale della Regione.

I ragazzi della Giovanile sono attivi da oggi, lunedì 22 febbraio, pronti a rispondere alle telefonate dei cittadini della provincia che intendono prenotarsi.

“Crediamo fermamente che una comunità politica debba mostrarsi presente nei territori soprattutto in questi casi” , spiegano Beatrice Fioriti e Paride Paci.

“Abbiamo diviso la nostra provincia in 5 aree, inserendo per ognuna di queste due recapiti telefonici. Saremo attivi sin da domani mattina, pronti a guidare i cittadini nelle operazioni di registrazione e prenotazione sul portale Regionale, mettendoci al servizio della comunità, in una fase complessa dalla quale usciremo vittoriosi solo se disposti, tutti quanti, a dare un contributo alla lotta contro questo nemico chiamato Coronavirus”.

Le aree sono le seguenti (con annessi recapiti telefonici da contattare)

AREA TEATINA – (Chieti, Francavilla al Mare, Ortona, Bucchianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Tollo, Miglianico) – 3466888354 / Jurgen – 3881014981

AREA FRENTANA – (Lanciano, San Vito Chietino, Fossacesia, Castel Frentano, Torino di Sangro, Paglieta, Archi, Scerni, Orsongna, Guardiagrele, Pennapiedimonte) – Annachiara – 3478759911 / Davide – 3273693437

AREA VASTESE – (Vasto, Casalbordino, San Salvo, Cupello) Mattia – 3891023466 / Giorgio – 3384586506

AREA DEL SANGRO – (Atessa, Gissi, Furci, Palmoli, Torrebruna, Castiglione Messer Marino) – Matteo – 3888898530 / Beatrice – 3315682406

AREA ALTO SANGRO – (Bomba, Gessopalena, Lama dei Peligni, Palena, Fara San Martino, Pizzoferrato, Colle di Mezzo) – Giada – 3882578767 / Paride – 3466888354